"Văru' Săndel", arma secretă a lui Dinamo! Câte goluri decisive a marcat în minutele 89 și 90 Alexandru Pop

"Văru' Săndel", arma secretă a lui Dinamo! Câte goluri decisive a marcat în minutele 89 și 90 Alexandru Pop
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo s-a impus și în deplasarea de la Farul Constanța, scor 3-2.

DinamoAlexandru PopZeljko KopicKennedy BoatengFarul Constanta
Dinamo a învins-o aseară pe Farul Constanţa cu 3-2 în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 25-a din Superligă.

Echipa lui Zeljko Kopic a fost condusă de două ori de gazde, 1-0 și 2-1, dar a reuşit să revină de fiecare dată şi în final a smuls victoria.

”Dubla” lui Kennedy Boateng și golul din minutul 89 al lui Alexandru Pop au consfințit victoria ”câinilor”.

Golurile lui Alexandru Pop, cele mai prețioase

De altfel, Alexandru Pop este în acest sezon o veritabilă armă secretă a lui Zeljko Kopic.

Atacantul a marcat doar 3 goluri, dar toate reușitele sale au fost decisive, aducând puncte prețioase pentru Dinamo, toate au fost în deplasare și au venit în minutele 89 și 90!

Au fost, pe rând, golul victoriei în 1-0 la U Cluj ('89), golul egalării în 2-2 la Universitatea Craiova ('90) și, acum, golul victoriei în 3-2 la Farul Constanța ('89).

