Dinamo a învins-o aseară pe Farul Constanţa cu 3-2 în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 25-a din Superligă.

Echipa lui Zeljko Kopic a fost condusă de două ori de gazde, 1-0 și 2-1, dar a reuşit să revină de fiecare dată şi în final a smuls victoria.

”Dubla” lui Kennedy Boateng și golul din minutul 89 al lui Alexandru Pop au consfințit victoria ”câinilor”.