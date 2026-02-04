„Câinii” au dat lovitura pe final, prin golul lui Alexandru Pop, și au urcat pe locul 2 în clasament, la egalitate de puncte cu liderul Rapid.

Partida a fost una alertă încă din start. Musi a fost periculos în minutul 5, Grigoryan a trimis în transversală, iar scorul a fost deschis de Radaslavescu, în minutul 25, după o pasă foarte bună a lui Alibec.

Dinamo a egalat chiar înainte de pauză, prin Boateng, care a marcat cu capul în minutul 45. Farul a trecut din nou în avantaj în repriza a doua, după un penalty acordat în urma intervenției VAR, transformat de Larie, însă Boateng a reușit dubla, iar Alexandru Pop a decis meciul în minutul 90.

Alex Musi nu s-a putut abține și l-a „urecheat” pe Horațiu Feșnic în direct la TV: „Nu mă interesează!”

Unul dintre momentele controversate ale partidei s-a produs în minutul 38. Alexandru Musi a căzut în careu după un duel cu David Maftei, dar arbitrul Horațiu Feșnic a lăsat jocul să continue și i-a arătat ulterior cartonașul galben pentru simulare. Decizia l-a enervat pe atacantul dinamovist, care a reacționat dur la final.

„Pentru mine e contact. Intri în careu și îți pune piciorul în față. Poate e contact mic, dar când îți pune piciorul în față e penalty clar. Nu mă interesează dacă sunt luat la ochi sau nu de arbitri. Există VAR, înainte să dea galben poate să verifice”, a declarat Musi, la flash-interviu.

În clasament, Dinamo are 48 de puncte și este pe locul 2, la egalitate cu Rapid, în timp ce Farul rămâne pe poziția a 10-a, cu 34 de puncte.