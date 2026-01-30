CFR Cluj s-a impus cu 4-2 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din runda a 24-a din Superliga.

Golurile clujenilor au fost marcate de Aliev (14'), Cordea (70' p., 90') și Korenica (88'), în timp ce formația lui Mihai Teja a punctat prin Visic (9') și Sîrbu (51').

Basarab Panduru a scos în evidență rezultatele lui Pancu de la CFR



Fostul fotbalist din „Generația de Aur” a subliniat prestația bună a lui Metaloglobus și faptul că nu se aștepta ca CFR Cluj să aibă probleme.

Basarab Panduru a vorbit și despre rezultatele excelente ale lui Daniel Pancu de la echipa clujeană, care s-a apropiat de zona play-off-ului după ultimele rezultate.

„A fost şi Metaloglobus bună. A ieşit pe contră, au pus probleme şi uite că la un moment dat nu ştiai dacă o să câştige CFR Cluj. Inventează Korenica golul ăla, se face 3-2. E inventat de Korenica! Trece de doi jucători, trage, şutul ăla a făcut toţi banii.

Nu m-aş fi aşteptat să aibă problemele astea. E important să câştige, ce a făcut Pancu în toată perioada asta chiar mi se pare că e de discutat. Nu ştiu câţi ar fi reuşit! Mă pun pe mine în situaţia asta, e foarte greu să duci echipa... Joacă pentru a intra în play-off! E echipa care pare că vine din urmă. 2,5 puncte pe meci e medie de campioană”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

În urma acestei victoirii, CFR Cluj a urcat pe poziția a opta în clsamentul Superligii, iar trupa lui Daniel Pancu se află în acest moment la un puct de ultiumul loc ce duce în play-off, dar are și un meci în plus.

