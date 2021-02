Banii din drepturile TV sunt salvarea Ligii 1! Suma importanta primita de echipele din Romania la sfarsitul lunii ianuarie! Veste uriasa pentru Dinamo si Astra

Majoritatea cluburilor din Liga 1 depinde in foarte mare masura de banii primiti din drepturile de televizare.

Aceasta dependenta s-a accentuat si mai mult in contextul pandemiei de coronavirus, care a generat pierderi financiare mari chiar si pentru cele mai importante cluburi ale lumii.

Astfel, echipele din Romania s-au confruntat cu probleme foarte mari de-a lungul acestui sezon, fiind bine cunoscuta situatia in care se afla Dinamo de la preluarea de catre investitorii spanioli.

De asemenea, si Astra Giurgiu traverseaza o perioada foarte grea din punct de vedere financiar, jucatorii fiind neplatiti de cateva luni, iar patronul Ioan Niculae avand probleme penale destul de mari.

Totodata, in Liga 1 exista mai multe cluburi finantate din bani publici, cum ar fi FC Voluntari, Academica Clinceni, UTA Arad, FC Arges sau Poli Iasi.

Este de inteles ca toate aceste cluburi au intampinat anumite probleme financiare, mai ales in contextul in care meciurile din Liga 1 se desfasoara fara spectatori de aproape un an.

Echipele au primit insa o gura de oxigen importanta la sfarsitul lunii ianuarie. Potrivit ProSport, EAD, detinatorul drepturilor de televizare pentru Liga 1, a virat in conturile echipelor din campionatul Romaniei a doua transa din suma totala, in valoare de 7 milioane de euro.

Astfel, fiecare club a primit suma de 500.000 de euro, bani care in cazul lui Dinamo si al Astrei pot reprezenta chiar salvarea de la un eventual faliment.

Conform sursei citate, urmatoarea transa urmeaza sa intre in martie, atunci cand cluburile vor primi sume diferite de bani in functie de locul ocupat in clasament.