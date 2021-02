Avertisment pentru Dinamo inainte de meciul din Cupa Romaniei! "FCSB nu va face asta sub nicio forma"

Dupa duelul din campionat, castigat de FCSB cu 1-0, cele doua echipe se vor intalni si in Cupa Romaniei.

Ion Marin, fostul antrenor al lui Dinamo, este de parere ca FCSB va trada cu seriozitate meciul de Cupa, "ros-albastrii" avand ca obiectiv atat campionatul, cat si Cupa Romaniei.

"Normal, ar trebui ca jucatorii si toti oficialii clubului sa-si doreasca victoria. Nu, sub nicio forma (n.r. despre posibilitatea ca FCSB sa introduca rezervele in meciul din Cupa). Ei, daca vor putea sa castige si campionatul, si Cupa, o vor face. Deci, sub nicio forma nu vor trata jocul din Cupa Romaniei cu indiferenta, ba dimpotriva", a declarat Ion Marin, pentru ProSport.

Fostul antrenor a vorbit si despre situatia de la Dinamo si s-a aratat sceptic in privinta viitorului clubului din Stefan cel Mare, criticandu-l pe patronul lui Dinamo, Pablo Cortacero: "Eu nu mai am sperante si, de altfel, nu-l mai cred de mult timp pe domnul Cortacero. E o mare rusine, si-a batut joc de un club mare din Romania, isi bate joc de suporteri, isi bate joc de noi, care cat de cat am reprezentat ceva pentru Dinamo, de-a lungul timpului.

Da, este posibil (n.r. Dinamo sa ajunga la faliment), pentru ca, din cate am inteles, se apropie licentierea. Pai, la licentiere am inteles ca este nevoie de, aproximativ, 1,5 - 1,7 milioane de euro. Va dati seama ce inseamna lucrul acesta?

Aseara, cineva imi spunea ca nu au avut mancare la cantonament, ca n-au bani de deplasare la Craiova si asa mai departe. E rusine! Oamenii acestia, nu stiu cu ce ganduri au venit, dar curate nu sunt. Suntem intr-o situatie foarte proasta, niciodata n-a trecut clubul prin asa ceva", a mai spus Ion Marin.