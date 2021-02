"E un jucator cu fler si mult curaj! Isi asuma multe riscuri!" Ianis Hagi, laudat de staff-ul lui Rangers! Ce calitati l-au facut remarcat

Ianis Hagi a inscris golul victoriei lui Rangers in meciul cu St. Johnstone.

Romanul a fost laudat de antrenorul secund al lui Steven Gerrard, la doua zile dupa meci. Gary McAllister a vorbit despre calitatile lui Ianis, care il atesta drept unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai echipei.

"Ianis este un jucator care isi asuma riscul, el joaca intr-o zona a terenului in care adversarul face orice pentru a ne pune probleme, cu acea aparare grupata cat mai jos si foarte aglomerata.

Cand ma uit la Ianis, vad un jucator cu fler si cu mult curaj in joc. Ianis cauta mereu pasa, cauta sutul decisiv, isi asuma responsabilitati.

Uneori, este adevarat, suturile sale nu gasesc tinta sau pasele sale sunt interceptate, dar faptul ca incearca este de apreciat si imi place", a declarat Gary McAllister, potrivit publicatiei Scotsman.

In acest sezon, Ianis Hagi a reusit 5 goluri si 11 assist-uri pentru Rangers, care este lider detasat in Scotia, cu 75 de puncte acumulate in 27 de etape.