VIDEO | La un pas de TRAGEDIE! Un fotbalist a ramas INCONSTIENT pe gazon dupa o ciocnire cu portarul advers! Imagini cu impact emotional

Fosta campioana a Europei, FC Porto, a avut o partida extrem de dificila contra celor de la Belenenses. Atacurile repetate de la poarta adversarilor au fost in zadar, meciul terminandu-se cu scorul de 0-0.

Insa, in minutul 85, o pasa in spatele apararii celor de la Benelenenses l-a obligat pe portarul rus Stanislav Kritsyuk sa iasa intr-un plonjon disperat in incercarea de a respinge mingea.

Din pacate pentru Porto, Kritsyuk s-a ciocnit violent de Nanu si au urmat momente de panica, cu fotbalistii de pe teren aflati in lacrimi, inclusiv golgheterul Moussa Marega sau fostul fundas al lui Real Madrid, Pepe.

Nanu a ramas inconstient pe gazon si a fost transportat de urgenta la spital, unde din fericire a fost constient si in afara oricarui pericol.

Prayers ???? for Porto's Nanu after he got into a dangerous collision with Beleneses goalkeeper Stanislav Kritsyuk & had to be rushed to the hospital asap. Scary scene during the #FCPorto vs. #Belenenses match. #PrayforNanu pic.twitter.com/ouSc0XJeoR