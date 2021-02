Cutremur in fotbalul din Europa! Portarul lui Ajax a fost suspendat un an pentru dopaj! Reactia oficiala a clubului

Portarul si unul din cei mai importanti fotbalisti din ultimii ani ai lui Ajax, Andre Onana, a fost depistat dopat si suspendat un an.

Portarul trecut si pe la echipa a doua a celor de la FC Barcelona are mari probleme. UEFA i-a acordat o suspendare de 12 luni, dupa ce Onana a fost gasit dopat la unul din controalele antidoping efectuate "in afara calendarului", pe 30 octombrie, anul trecut.

BREAKING: Ajax goalkeeper Andre Onana is banned from football for a year after failing a drugs test last October. pic.twitter.com/VvWaNalazA

Substanta gasita in probele prelevate de la Andre Onana este Furosemid. Suspendarea va avea efect incepand cu 5 februarie, si se aplica atat la nivel de club cat si de echipa nationala.

Ajax a sarit in apararea fotbalistului, spunand ca acesta a luat un medicament prescris care fusese prescris pentru sotia sa, pe 30 octombrie, fiindca nu se simtea bine. Medicamentul respectiv se numeste Lasmiac, iar pentru sportivi este considerat un drog si este interzis.

???? Ajax statement:

"On the morning of October 30, Onana was feeling unwell. He wanted to take a pill to ease the discomfort.

"Unknowingly, however, he took Lasimac, a drug that his wife had previously been prescribed." pic.twitter.com/he97ECfjgu