Detinatorul drepturilor TV le da o LOVITURA CRUNTA cluburilor din Liga 1! EAD doreste sa micsoreze contractul cu o suma considerabila

Echipele din Liga 1 pot ramane fara o suma importanta din drepturile de televizare.

Compania EAD, detinatorul drepturilor, intentioneaza sa micsoreze contractul cu 1 milion de euro, anunta ProSport. Suma ar urma sa fie esalonata pe patru ani, astfel incat cluburile vor pierde 250.000 de euro pe sezon.

Conform sursei citate, motivul pentru care compania ar dori sa ia aceasta decizie este reprezentat de meciurile din sezonul trecut al Ligii 1 care nu s-au mai desfasurat din cauza pandemiei de coronavirus.

Inca nu a fost luata o hotarare definitiva in acest sens, dar daca in cele din urma se va decice aceasta teiere, ar urma ca ea sa se faca din suma pe care cluburile ar urma sa o primeasca in luna martie.

Aceasta decizie naste o polemica aprinsa intre cluburile din Liga 1. O parte din cluburi sustin ca aceasta suma ar trebui sa fie retinuta doar la echipele care au jucat in playout sezonul trecut, deoarece acolo au fost meciurile amanate.

Pe de alta parte, sunt voci care sustin ca toate cluburile ar trebui sa fie penalizate in mod egal. Ramane de vazut, in cazul in care decizia se va implementa pana la urma, ce se va decide in acest sens.