Se pregateste mutarea verii in fotbalul mondial! Haaland, dorit in Premier League! Cu cine se va lupta Real pentru semnatura fotbalistului

Dupa ce a facut senzatie in Bundesliga, Erling Haaland este dorit de marile fortei ale Europei.

Dupa ce s-a zvonit de interesul celor de la Real Madrid pentru el, Haaland pare a fi aproape de o mutare in cel mai tare campionat al lumii, Premier League.

Conform celor de la Mirror, Haaland este principala prioritate pentru cei de la Manchester City, mai ales in conditiile in care contractul lui Sergio Aguero cu "cetatenii" va expira in aceasta vara.

Haaland are o clauza de 75 de milioane de euro, valabila pana in vara lui 2022. Alf-Inge, tatal lui Erling Haaland, a jucat la Manchester City in perioada 2000-2003, dupa ce mai trecut pe la Nottingham Forest (1994-1997) si Leeds United (1997-2000).

Haaland a fost adus de Borussia Dortmund de la RB Salzburg, in ianurie 2020, contra sumei de 20 de milioane de euro.