"E noul lider de la FCSB! Multa lume il subestimeaza!" Cine este fotbalistul care a impresionat dupa derby-ul din Stefan cel Mare

FCSB a castigat derby-ul cu Dinamo, scor 1-0, gratie golului marcat de Florin Tanase.

Dupa meciul din Stefan cel Mare, capitanul ros-albastrilor a fost laudat de fostul fotbalist Lucian Sanmartean, care considera ca Tanase este subestimat.

Sanmartean este sigur de faptul ca, odata cu transferul lui Dennis Man la Parma, Florin Tanase va deveni noul lider al celor de la FCSB, fiind un jucator extrem de inteligent.

"Florin Tanase este un jucator foarte inteligent! Lumea nu are o impresie extraordinara despre acest jucator si il subestimeaza. Parerile sunt impartite. Unii il apreciaza, iar altii nu il plac deloc. Mie imi place! Mereu am spus ca este un jucator destept, un jucator cu evolutii constant bune la FCSB, inca tanar la 26 de ani. Chiar mi-a placut in derby-ul cu Dinamo. E noul lider al echipei dupa plecarea lui Man.

Nu stiu daca o sa ii afecteze neaparat jocul lui Tanase faptul ca a plecat Man. Il are pe Coman, il mai are si pe Morutan, mai sunt Olaru si Octavian Popescu. Sunt jucatori de mare valoare, plus ca au adus acum si un atacant care sa le intregeasca jocul. Toata creativitatea si talentul pe care il au de la mijloc in sus trebuie sa fie materializate de baiatul asta, Ante Vukusic, care va trebui sa o bage in poarta", a declarat Lucian Sanmartean, potrivit Fanatik.

Florin Tanase este in prezent golgeterul Ligii 1, cu 15 goluri reusite in cele 21 de etape deja disputate din acest sezon al campionatului.