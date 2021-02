Hagi, Ronaldo si Neymar, printre sarbatoritii acestei zile! Mii de mesaje pentru unii dintre cei mai buni fotbalisti din toate timpurile

Gheorghe Hagi implineste astazi 56 de ani. Legendarul fotbalist roman care a jucat de-a lungul carierei la Farul Constanta, Sportul Studentesc, Steaua, Real Madrid, Brescia, Barcelona si Galatasaray, nu a fost uitat de fanii din toata lumea, care i-au transmis mii de mesaje pe retelele de socializare.

Tot pe 5 februarie este si ziua lui Cristiano Ronaldo, care implineste 36 de ani. Fotbalistul care a scris istorie la Manchester United, Real Madrid si Juventus, dar si in nationala Portugaliei, este considerat de multi oameni ccel mai bun jucator de fotbal din lume, francezii de la Actu Foot notand cateva dintre marile performante pe care le-a reusit.

Astazi, Neymar sarbatoreste si el. Brazilianul a ajuns la 29 de ani. Fotbalistul trecut pe la Santos, Barcelona si PSG are milioane de fani in toata lumea, care s-au grabit sa-i ureze 'La multi ani!'.

A supreme talent.

One of the most naturally gifted footballers of all-time.

Brazil's hero.

Happy 29th birthday, Neymar Jr.

