„Aveți vreo speranță?” Întrebarea la care Dani Coman nu a avut răspuns

FC Argeș a pierdut duelul cu Universitatea Craiova , scor 1-2, din runda a 17-a din Superliga. Pentru olteni au marcat Baiaram și Etim, în itimp ce piteștenii au înscris prin Matos.

„Nu știu dacă era mai corect un egal. Au fost mai buni decât noi la toate capitolele. Deci a câștigat echipa mai valoroasă astăzi.

Suntem o echipă nou-promovată, ne știm limitele. Știm unde ne aflăm, știm ce lipsuri avem. Nu suntem în lipsă de formă, aceasta este valoarea lotului pe care îl avem. Nu ne putem compara cu Craiova, cu Rapid, dar muncim în continuare, vom crește și ne vom lupta la un moment dat și cu echipele mari.

Să rămânem în prima ligă și apoi să vorbim de play-off. Se poate întâmpla orice, orice echipă care ajunge în play-out se va lupta pentru evitarea retrogradării.

Nici nu mai are importanță că s-a pierdut acest meci, după acel deces. Am pierdut un om drag nouă, pe nea Tomiță. Asta este durerea mea, nu că am pierdut un meci, că vom mai pierde meciuri, nu suntem nici cei mai buni, nici cei mai frumoși! Dar oameni ca nea Tomiță mai rar găsim.

Trebuie să avem un buget ca să putem face performanță”, a spus Dani Coman după înfrângerea cu Universitatea Craiova.

Piteștenii se află pe locul cinci în Superliga și au 27 de puncte în 17 meciuri jucate, iar la finalul acestei etape FC Argeș se va afla în continuare pe loc de play-off.

