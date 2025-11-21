Nicușor Bancu a dezvăluit că plecarea lui Mirel Rădoi a provocat o mare dezamăgire în vestiarul Universității Craiova.

Tehnicianul le-a comunicat „leilor”, potrivit lui Bancu, că nu își dorește să cedeze nervos și să facă ceva ce ar putea regreta.

Fundașul stânga a reclamat, de asemenea, că pentru el și coechipierii săi a fost dificilă adaptarea la sistemul 4-2-3-1, impus de noul antrenor Filipe Coelho, de la 3-5-2 preferat de Mirel Rădoi.

„Tocmai asta ne-a spus și Mister. De 4 luni nu mai câștigăm în deplasare. Ne bucurăm că deși nu am făcut o partidă așa cum și-ar fi dorit suporterii, am câștigat cele 3 puncte.

Am schimbat sistemul cu 3 fundași la unul cu 4. Am încercat să ne adaptăm la cerințele lui. Am avut câteva ocazii să facem 3-1 în a doua repriză. Cea mai importantă este victoria.

Cu domnul Rădoi am jucat în alt sistem cu 5 mijlocași. Apoi Mister Lucescu ne-a cerut ceva. Am venit aici și ne așteptăm să jucăm cu 5 mijlocași, nu cu 4 fundași.

Ne-a spus că decât să clacheze, să facă altceva, a preferat să pună punct. Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut alături de noi. Am obținut și victoria de la Viena.

Bancu: „Noi trebuia să câștigăm, dar contează și antrenorul”

Noi trebuia să câștigăm, dar contează și antrenorul. Când a plecat domnul Rădoi a fost o dezamăgire foarte mare pentru că am obținut rezultate bune. Trebuie să ne adaptăm la noul antrenor.

Nu îmi doream Turcia. Cred că este cea mai în formă echipă la baraj. Și noi suntem o echipa bună. Dacă vom fi toți jucătorii apți, ne vom ridica la nivelul partidei și vom juca de la egal la egal”, a declarat Nicușor Bancu, la finalul partidei FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2.

Filipe Coelho, debut cu dreptul la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a învins vineri seara, în deplasare, la debutul noului antrenor, Filipe Coelho, formaţia FC Argeș, scor 2-1, în etapa a 17-a din Superligă. Au marcat Baiaram (34) și Etim (43) de la învingători, respectiv Matos (38) de la învinși.

Filipe Coelho debutează cu o victorie pe banca Universităţii, care este a treia în clasament, cu 32 de puncte. FC Argeş este pe locul 5, cu 27 de puncte.

