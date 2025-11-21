FOTO UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați

UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați
SPORT.RO
Comisia de Etică și Disciplină din cadrul UEFA a anunțat sancțiuni împotriva lui Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, și a lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație.

Gigi BecaliMihai StoicaFCSBUEFA
În urma ședinței de miercuri, 19 noiembrie, Comisia de Etică și Disciplină (CEDB) din cadrul UEFA a anunțat sancțiuni împotriva lui Gigi Becali și Mihai Stoica pentru incidentele de la meciul FCSB - Aberdeen 3-0, disputat pe 28 august, în returul play-off-ului Europa League.

Gigi Becali și Mihai Stoica au fost suspendați pentru un meci din competițiile UEFA pentru "încălcarea regulilor fundamentale de conduită decentă și nerespectarea principiilor legate de loialitate, integritate și spirit sportiv". Pedepsele sunt însă cu suspendare și vor intra în vigoare doar în cazul în care cei doi vor recidiva în următorii doi ani.

După meciul cu Aberdeen, FCSB a fost pedepsită pentru scandările rasiste ale fanilor

  • Atât Gigi Becali, cât și Mihai Stoica au fost prezenți pe Arena Națională la meciul FCSB - Aberdeen 3-0. După joc, patronul campioanei a urcat pe mașină și a sărbătorit în uralele fanilor calificarea echipei în faza principală din Europa League.

La câteva zile după meciul cu Aberdeen, Comisia de Disciplină a UEFA a amendat FCSB cu 30.000 de euro și a dictat închiderea parțială a stadionului din cauza manifestărilor rasiste ale suporterilor.

Mihai Stoica: "Am vaga senzaţie că cineva regizează chestiile astea"

Mihai Stoica și Gigi Becali nu au primit deloc bine vestea la momentul respectiv.

''Reprezentantul FARE (Football Against Racism in Europe) - ca de obicei - a căutat pete în instalaţia de iluminat nocturn şi a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitaţi de UEFA) omul a găsit câţiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde şlagărul rapidist. 'Long story short', inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism. Plus o amendă de 30,000 de euro. Cu virgulă, nu cu punct'', transmitea Mihai Stoica, la începutul lunii septembrie.

''Mulţumim pe această cale românilor colaboratori FARE... se simte că sunteţi alături de echipa asta'', a adăugat sarcastic oficialul, completând: ''Totodată, am vaga senzaţie că cineva regizează chestiile astea''.

Sancțiunea a venit ca urmare a unui filmuleț trimis la UEFA de un reprezentant al organizației FARE, care luptă împotriva discriminării în sport.

Gigi Becali: "E o persoană pe care o s-o dibuim noi, care vine, filmează și trimite la UEFA"

Becali era convins că totul este o înscenare și anunța în septembrie că a demarat deja o anchetă internă pentru a-l găsi pe cel pe care îl consideră vinovat.

"Observatorul a scris foarte frumos în raport. A zis 'N-am întâlnit în viața mea așa ceva'. E o persoană pe care o s-o dibuim noi, care vine, filmează și trimite la UEFA. O s-o dibuim noi. Toată galeria, cu Mustață, cu toți, vrem acum s-o dibuim", a tunat Gigi Becali la Digisport.

Finanțatorul a oferit și detalii despre cum ar acționa acest "intrus": "Deci, filmează, cântă melodia aia 'Am avut și vom avea mereu…', care n-avea legătură cu meciul ăsta. Ne filmează ca să ne facă rău. După ce te filmează, trimite la UEFA".

CTP: „Trump frânge coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine și îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș”
LIGUE 1 se vede pe VOYO | Nice - Marseille 1-5! Spectacol de zile mari în Franța
Bătaie în toată regula! Echipa lui „Reghe” a împărțit pumni și picioare în Liga Campionilor
Nicușor Bancu regretă plecarea lui Mirel Rădoi: „A fost o dezamăgire foarte mare”. Cum și-a luat adio tehnicianul de la olteni
De nicăieri! Și-a luat adio de la play-off, deși e pe locul 5: "E foarte clar!"
Turcii au reacționat imediat după acuzațiile aduse lui Mircea Lucescu: „Șocant”
Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”

Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată"

Ioan Becali anunță următorul mare transfer: "Va juca în Serie A poate chiar din ianuarie"

Cu Daniel Pancu în „stand-by”, CFR Cluj a semnat un nou antrenor: „Bun venit!”

Turcia - România | Adrian Mutu a dat verdictul: ”Poate sunt eu nebun”

Transfer stelar la Barcelona! Vedeta cu aproape 500 de goluri, așteptată pe Camp Nou



Bătaie în toată regula! Echipa lui „Reghe” a împărțit pumni și picioare în Liga Campionilor
De nicăieri! Și-a luat adio de la play-off, deși e pe locul 5: "E foarte clar!"
Turcii au reacționat imediat după acuzațiile aduse lui Mircea Lucescu: „Șocant”
LIGUE 1 se vede pe VOYO | Nice - Marseille 1-5! Spectacol de zile mari în Franța
Ce a spus Filipe Coelho la primul său flash-interviu ca antrenor principal al Universității Craiova
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Mihai Stoica îl taxează dur pe Benjamin Siegrist după derby-ul Rapid - Dinamo: "Putea să nu mai spună nimic!"
Mihai Stoica și-a explicat reacția nervoasă la adresa lui Baba Alhassan: ”Mă enervează foarte tare!”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
stirileprotv Cum va fi iarna aceasta în România și când se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

stirileprotv Ce include planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului. „E bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina”

stirileprotv Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

