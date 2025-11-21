Gigi Becali și Mihai Stoica au fost suspendați pentru un meci din competițiile UEFA pentru "încălcarea regulilor fundamentale de conduită decentă și nerespectarea principiilor legate de loialitate, integritate și spirit sportiv" . Pedepsele sunt însă cu suspendare și vor intra în vigoare doar în cazul în care cei doi vor recidiva în următorii doi ani.

În urma ședinței de miercuri, 19 noiembrie, Comisia de Etică și Disciplină (CEDB) din cadrul UEFA a anunțat sancțiuni împotriva lui Gigi Becali și Mihai Stoica pentru incidentele de la meciul FCSB - Aberdeen 3-0, disputat pe 28 august, în returul play-off-ului Europa League.

După meciul cu Aberdeen, FCSB a fost pedepsită pentru scandările rasiste ale fanilor

Atât Gigi Becali, cât și Mihai Stoica au fost prezenți pe Arena Națională la meciul FCSB - Aberdeen 3-0. După joc, patronul campioanei a urcat pe mașină și a sărbătorit în uralele fanilor calificarea echipei în faza principală din Europa League.

La câteva zile după meciul cu Aberdeen, Comisia de Disciplină a UEFA a amendat FCSB cu 30.000 de euro și a dictat închiderea parțială a stadionului din cauza manifestărilor rasiste ale suporterilor.

Mihai Stoica: "Am vaga senzaţie că cineva regizează chestiile astea"



Mihai Stoica și Gigi Becali nu au primit deloc bine vestea la momentul respectiv.



''Reprezentantul FARE (Football Against Racism in Europe) - ca de obicei - a căutat pete în instalaţia de iluminat nocturn şi a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitaţi de UEFA) omul a găsit câţiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde şlagărul rapidist. 'Long story short', inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism. Plus o amendă de 30,000 de euro. Cu virgulă, nu cu punct'', transmitea Mihai Stoica, la începutul lunii septembrie.



''Mulţumim pe această cale românilor colaboratori FARE... se simte că sunteţi alături de echipa asta'', a adăugat sarcastic oficialul, completând: ''Totodată, am vaga senzaţie că cineva regizează chestiile astea''.



Sancțiunea a venit ca urmare a unui filmuleț trimis la UEFA de un reprezentant al organizației FARE, care luptă împotriva discriminării în sport.

Gigi Becali: "E o persoană pe care o s-o dibuim noi, care vine, filmează și trimite la UEFA"



Becali era convins că totul este o înscenare și anunța în septembrie că a demarat deja o anchetă internă pentru a-l găsi pe cel pe care îl consideră vinovat.



"Observatorul a scris foarte frumos în raport. A zis 'N-am întâlnit în viața mea așa ceva'. E o persoană pe care o s-o dibuim noi, care vine, filmează și trimite la UEFA. O s-o dibuim noi. Toată galeria, cu Mustață, cu toți, vrem acum s-o dibuim", a tunat Gigi Becali la Digisport.



Finanțatorul a oferit și detalii despre cum ar acționa acest "intrus": "Deci, filmează, cântă melodia aia 'Am avut și vom avea mereu…', care n-avea legătură cu meciul ăsta. Ne filmează ca să ne facă rău. După ce te filmează, trimite la UEFA".

