Jose Mourinho și-a apărat fotbalistul: "Trebuie să fie mai puțin naiv"

Andreas Schjelderup, fotbalist la Benfica Lisabona și internațional norvegian, a fost condamnat în Danemarca la o pedeapsă cu suspendare de 14 zile și un an de probă pentru distribuirea unui videoclip cu conținut sexual explicit în care apar doi minori. Jucătorul în vârstă de 21 de ani și-a recunoscut vina pentru greșeala făcută în urmă cu doi ani și a explicat că a fost "o farsă de foarte prost gust, pe care o regret profund".



Acesta a fost apărat de Jose Mourinho, antrenorul de le echipa de club, după ce jurnaliști și fani ceruseră ruperea contractului. "Schjelderup a făcut o greșeală. A ajuns în instanță, a fost condamnat. Nu este o sentință care să-l împiedice să-și desfășoare activitățile profesionale. Iar cei care au recunoscut că au greșit, cei care au acceptat pe deplin sentința, fac un pas important spre conștientizarea faptului că nu pot uita ce au făcut.



Sentința servește tocmai pentru a se asigura că nu va uita niciodată. Trebuie să-și continue viața, să fie mai puțin naiv decât în ​​trecut, să învețe dintr-o experiență negativă care a avut un impact major și va avea întotdeauna un impact. Trebuie să continue să crească ca persoană. Mai important decât ca fotbalist. Și trebuie să fie pozitiv", a declarat Mourinho.



Poate lipsi din lotul Norvegiei pentru CM 2026

Scandalul nu i-a afectat deocamdată și cariera la echipa națională, acesta fiind convocat pentru meciurile cu Estonia și Italia, ultimele din campania de calificare pentru CM 2026, și purtând tricoul cu numărul 10, în absența lui Martin Odegaard. Dar rămâne de văzut dacă va fi convocat pentru turneul final de anul viitor, în condițiile în care gazdele SUA, Canada și Mexic pot refuza acordarea vizei pentru persoanele condamnate pentru infracțiunile care implică minori.



Andreas Raedergard Schjelderup (21 de ani) este născut la Bodo și s-a format la juniorii cluburilor Bodo/Glimt și FCN Youth. La nivel de seniori a evoluat pentru Nordsjaelland (Danemarca / 2021-2023, 2023-2024), Benfica B (2023), Benfica (Porugalia / 2023, 2024-prezent). Are opt selecții pentru naționala Norvegiei, iar în palmares are Primeira Liga (2022-2023), Taca da Liga (2024-2025) și Supertaca Candido de Oliveira (2023, 2025). Poate evolua ca extremă stânga, mijlocaș stânga și atacant central și este cotat la 15 milioane de euro (Benfica l-a cumpărat cu 9 milioane de euro, în decembrie 2023).

Foto - Getty Images

