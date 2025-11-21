Bogdan Andone: "Play-off-ul, o pălărie prea mare pentru FC Argeș"

Toate golurile meciului s-au marcat în a doua jumătate a primei reprize. Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 33, însă FC Argeș a restabilit rapid egalitatea prin Ricardo Matos. Monday Etim a reușit golul decisiv al oltenilor la debutul lui Filipe Coelho pe banca tehnică.



Bogdan Andone a fost foarte dezamăgit la interviul de după joc. Antrenorul lui FC Argeș s-a arătat resemnat și a transmis că echipa sa nu are șanse la accederea în play-off, chiar dacă piteștenii sunt acum pe locul 5, iar până la încheierea sezonului regulat mai au de disputat 13 jocuri.



"E supărare, dezamăgire, frustrare. Până la primul gol, Craiova nu a intrat în careu absolut deloc. Am egalat, după am primit iar un gol foarte ușor, chiar dacă știam foarte bine ce face Bancu din acea poziție. N-am blocat nici centrarea, n-am acoperit nici zona respectivă. Am primit niște goluri prea ușor. Sunt momente pe care le-am gestionat nu bine. Craiova o echipă mai bună, mai experimentată. Am avut 13 cornere, ei niciunul. E supărare, bineînțeles.

La Rapid, două șuturi pe poartă ei, a fost 2-0. Acum, 3 șuturi și două goluri luate. E supărare! Sunt și eu dezamăgit, și băieții. E dificil pentru că am întâlnit două echipe bune și, dacă gestionam mai bine anumite momente, puteam scoate mai mult.

Asta e, ne-a bătut Rapidul de două ori, ne-a bătut Craiova de două ori, Botoșaniul ne-a bătut. E clar că play-off-ul este o căciulă prea mare pentru noi, chiar dacă suntem pe 5 sau 6 acum. Nu suntem încă la nivelul echipelor de top din România. Asta e foarte clar. E greu să lupți cu FCSB, Universitatea Cluj sau cu CFR pentru o poziție de play-off. Am câștigat și noi anumite meciuri sau anumite puncte, dar...



Băieții au avut atitudine, vreau să-i felicit pentru lucrul acesta. Am pus presiune, dar diferența de calitate, de valoare s-a văzut. Una e să plătești un jucător cu 7.000-8.000 de euro, alta e să-l plătești cu 20.000. Una e să-l iei cu 1,2 milioane de euro, alta e să-l iei de la piață, cu zero bani. E ca și cum duci unul de la noi în Bundesliga sau Real Madrid. Noi, deocamdată, să ne mulțumim că suntem în Liga 1 și în prima parte a clasamentului. Mai avem foarte mult de muncă, trebuie să facem lucrurile mult mai bine, iar diferența de calitate se vede în gestionarea momentelor de joc", a spus Bogdan Andone.

În runda următoare, FC Argeș va primi vizita lui CFR Cluj, sâmbătă, 29 august, de la ora 16:30.

