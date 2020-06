AVERTISMENT pentru tinerii jucatori de la FCSB! Vintila surprinde: "Nu au facut decat sa debuteze!" Sfatul antrenorului pentru pustii ros-albastrilor

Bogdan Vintila a vorbit despre tinerii cu potential din lotul FCSB-ului.

Antrenorul ros-albastrilor incearca sa isi tina pustii cu picioarele pe pamant si le-a transmis un mesaj clar: "Munca bate talentul!".

Vintila spune ca tinerii din lot mai au inca multe de demonstrat si pana in acest moment nu au facut decat sa debuteze.

In ultimele meciuri oficiale, FCSB s-a bazat pe jucatori ca Romeo Nita (17 ani), Grigoras Pantea (16 ani), Ovidiu Perianu (18 ani) sau Cristian Dumitru (18 ani). Evolutiile lor au fost nu au dezamagit, insa Bogdan Vintila ramane precaut:

"Avem posibilitatea sa introducem si jucatori tineri. Este posibil ca acum sa descoperim alti tineri care in viitor sa faca performanta si sa fie vanduti in strainatate.

Talent au multi, dar important este sa ramana echilibrati. Noi trebuie sa ii ajutam. Nu au facut decat sa debuteze, sa scoata capul in fotbal si sa vada cum e. Mai au mult de demonstrat si de muncit.

Le transmit un mesaj, fara munca nu poti sa faci nimic. Munca bate talentul si trebuie sa munceasca. Noi suntem alaturi de ei, staff-ul ii ajuta in fiecare zi", a declarat Bogdan Vintila la conferinta de presa.

Gigi Becali, IMPRESIONAT de pustii FCSB-ului

Patronul ros-albastrilor nu s-a ferit sa ii laude pe tineri dupa prestatia buna din meciul cu Dinamo si a ales chiar si un favorit:

"Au luat fotbalul in ras. Noi i-am batut cu copii de mingi, au fost copii de mingi in meciul cu Craiova. Pantea si Nita. Cand te bat niste copii... s-a jucat Cristi Dumitru cu doi fundasi consacrati ai lui Dinamo. Nu esti pregatit.

Am experienta asta in fotbal. Sunt jucatori valorosi, unii foarte valorosi, altii muncesc, dar mai sunt unii genii. Astia sunt jucatori care pot juca la echipa mare la 16-17 ani. Nu am vazut pana acum, poate doar Mirel Radoi, pe care il poti numi geniu.

Mai sunt Perianu, Nita, Dumitru, Sut, care vor ajunge, dar Pantea e geniu, e special, diferit de toti", spunea Gigi Becali la PRO X, dupa victoria cu Dinamo.