Bogdan Vintila a lamurit situatia lui Planic la FCSB: "Eu asta stiu!" Ce spune antrenorul ros-albastrilor inaintea duelului cu Astra din playoff

FCSB merge in deplasare la Astra, luni seara, de la 20:00, iar partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook sport.ro.

FCSB merge la Giurgiu si incearca sa obtina cele trei puncte pentru a mai spera la titlu. Bogdan Vintila este increzator in fortele echipei dupa victoria din Cupa Romaniei cu Dinamo, scor 0-3. Antrenorul ros-albastrilor a lamurit si situatia sarbului Planic, care nu va mai reveni la echipa.

"Este o victorie muncita si imi felicit jucatorii pentru acel meci, dar mai avem si returul cu Dinamo si trebuie sa il tratam serios.

Acum ne pregatim de campionat, unde trebuie sa adunam puncte si trebuie sa castigam meciul cu Astra. Mergem sa il castigam.

Victoria cu Dinamo ne-a dat incredere si ne-a aratat ca avem resurse sa jucam fotbal bun si sa castigam.

Astra are un lot valoros, este adevarat ca Tamas era un jucator exponential, dar si cei care il vor inlocui este la fel bun. Ei joaca dezinvolt, nu au nimic de pierdut si acestea sunt cele mai grele meciuri.

Cu siguranta ca vor sa castige, dar si noi trebuie sa ne ridicam la nivelul pretentiilor, sa ne impunem jocul si sa castigam", a spus antrenorul FCSB-ului la conferinta de presa.

Bogdan Vintila: "M-a surprins decizia lui Planic"

Antrenorul ros-albastrilor spune ca Planic nu va mai reveni la echipa, iar in cazul in care va reveni nu va mai fi primit la antrenamente:

"M-a surprins decizia lui Bogdan Planic, era un jucator important, dar decizia este numai a lui. Din pacate, nu am mai vorbit cu el dupa ce a plecat de aici. Decizia clubului va trebui respectata. Daca va reveni nu va face antrenament cu noi, dar din ce stiu eu nu va mai reveni", a mai spus Vintila.

Obiectivul FCSB-ului, calificarea intr-o cupa europeana

Bogdan Vintila a vorbit si despre obiectivul pe care il are stabilit la FCSB. Ros-albastrii isi doresc calificarea in cupele europene, indiferent daca aceasta va veni din Cupa Romaniei sau din campionat:

"Avem posibilitatea sa introducem si jucatori tineri. Este posibil ca acum sa descoperim alti tineri care in viitor sa faca performanta si sa fie vanduti in strainatate.

Talent au multi, dar important este sa ramana echilibrati. Noi trebuie sa ii ajutam. Nu au facut decat sa debuteze, sa scoata capul in fotbal si sa vada cum e. Mai au mult de demonstrat si de muncit.

Le transmit un mesaj, fara munca nu poti sa faci nimic. Munca bate talentul si trebuie sa munceasca. Noi suntem alaturi de ei, staff-ul ii ajuta in fiecare zi.

Obiectivul echipei este participarea intr-o cupa europeana. E un obiectiv al clubului pe care ni l-am asumat si ne dorim sa il atingem. In rest nu am discutat cu patronul despre acest lucru. Inca de cand am venit aici stiam ca obiectivul este participarea intr-o cupa europeana", a incheiat antrenorul ros-albastrilor.