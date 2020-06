Se pregateste lovitura ANULUI la FCSB? Becali sparge seiful! Anunt de ultima ora: "Ar intra sigur titular. Rar vezi jucator ca el in Romania"

Agentul 8 in 8 e gata pentru o provocare superioara!

Marko Dugandzic are 8 goluri in 8 meciuri pentru Botosani. Cu Medias a fost capitan, iar Croitoru e incantat de progresul sau. Varful de 26 de ani e din ce in ce mai sigur ca va schimba echipa in viitorul apropiat. Botosaniul a respins o oferta de peste un milion de euro pentru el chiar in perioada pandemiei!

Becali spune ca e interesat de transfer, dar nu i-a facut inca niciop propunere cara prietenului Iftime. Ar trebui sa se grabeasca daca-l vrea la FCSB. Pe urmele lui Dugandzic sunt in continuare cluburi din strainatate.

Marius Croitoru, antrenorul de la Botosani, il descrie in amanunt pe Dugandzic si spune ca fotbalistul croat e o aparitie rara pentru campionatul Romaniei.

"E un caracter deosebit, ii place sa se antreneze, e sociabil, placut de vestiar, asta l-a si facut capitan. Rar mi-a fost dat sa vad un atacant cu astfel de calitati. Marcheaza aproape din orice pozitie. Are un stang incredibil. In ultimii 16 metri, are toata gama de executii. Putini atacanti din Romania se pot mandri cu asta. Nu cred ca va mai continua o perioada lunga la noi. Valoarea lui e peste campionatul din Romania. A avut o problema de acomodare la Osjek, nu s-a putut dezvolta acolo. In plus, a avut si un atacant foarte bun cu care se lupta pe post. Daca ar merge la Steaua, ar fi sigur titular", a spus Croitoru pentru Gazeta Sporturilor.