"Aici, la Cluj, nu se accepta infrangerile!" Reactia lui Deac dupa prima infrangere a CFR-ului in mandatul lui Iordanescu

CFR Cluj a suferit prima infrangere de cand echipa a fost preluata de Edi Iordanescu.

FC Botosani a invins-o pe campioana Romaniei cu scorul de 2-1 pe teren propriu.

La finalul meciului, Ciprian Deac s-a declarat dezamagit, punctand faptul ca este pentru a doua oara cand CFR are sansa de a urca pe locul 1 al clasamentului, sansa pe care insa o rateaza.

"Dupa un inceput foarte bun, ne-am retras foarte mult si din doua faze fixe au decis meciul. Inainte reuseam sa castigam noi din faze fixe, acum am pierdut. A doua oara am avut sansa sa trecem pe locul 1 si nu am reusit... E o seara trista, dar nu avem ce face. De maine ne gandim la urmatorul meci... Dar e dureros, aici nu se accepta infrangerile.

Terenul a fost greu, dar si ei au jucat pe acelasi teren. Conteaza mai putin acum. Sa speram ca vom depasi FCSB pana la finalul sezonului, atunci va conta cel mai mult", a declarat Deac dupa meciul de la Botosani.