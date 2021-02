Reactia lui Mihai Roman dupa ce a 'ucis-o' pe CFR! "E frumos, ce pot sa zic! O victorie meritata!" Ce a spus omul meciului de la Botosani

FC Botosani a reusit sa castige cu 2-1 impotriva lui CFR, intr-un meci al etapei a 22-a din Liga 1!

CFR a intrat bine in meci si a deschis scorul repede in minutul 2 prin Debeljug. Papa a restabilit egalitatea in minutul 31 din pasa lui Mihai Roman. Sase minute mai tarziu, acelasi Roman a pus-o in avantaj pe Botosani si i-a adus cele 3 puncte lui Marius Croitoru.

Dupa meci, Mihai Roman, care a ajuns la varsta de 36 de ani, a avut o reactie modesta si a declarat ca se bucura ca inca este capabil sa isi ajute echipa.

"Da, o partida foarte dificila, ne asteptam la lucrul asta. Nici terenul nu ne-a ajutat in aceasta seara, dar ne bucuram pentru victorie si ma bucur ca inca pot sa ajut echipa. E frumos sa castig in fata lor, ce pot sa zic, sunt jucatori cu experienta, jucatori care au multe meciuri in Europa. Cu atat mai mult ne bucuram pentru victoria noastra, pentru ca am muncit si pe de o parte este o victorie meritata.

Fiecare meci este greu, terenul cred ca o sa fie la fel si in meciul de cupa cu Craiova si asta nu ne ajuta, dar cu daruirea si ambitia pe care o avem probabil vom reusi sa trecem si de meciul asta cu bine", a spus Roman.

Dupa aceasta victorie, FC Botosani a urcat pe locul 5 in clasament, cu 33 de puncte, fiind la egalitate cu Clinceni, dar cu un golaveraj mai bun.