BREAKING NEWS | "E responsabilitatea noii conduceri a PMB!" Reactia fostului primar al capitalei dupa problemele de la Arena Nationala

Acoperisul Arenei Nationale este in pericol de a se prabusi.

Dupa prima zapada cazuta in aceasta iarna, au fost descoperite cateva probleme la acoperisul in valoare de 20 de milioane de euro al celui mai mare stadion din Romania.

Primarul capitalei a demarat o ancheta dupa ce acoperisul s-a blocat, iar Arena Nationala nu mai poate fi folosita in acest moment, cu doar cateva luni inainte de primul meci de la Campionatul European.

Edilul Bucurestiului, Nicusor Dan, a anuntat printr-un comunicat ca fostul primar nu a realizat un contract de mentenanta pentru acoperisul Arenei Nationale. Gabriela Firea a reactionat astazi, anuntand ca nu era nevoie de un astfel de contract de intretinere in conditiile in care acoperisul este in garantie.

"Arena Nationala este o constructie relativ noua, contractul si obiectivul avand o perioada de garantie, in care orice problema aparuta trebuia rezolvata de catre constructor. Ca urmare, fiind in perioada de garantie, nu era nevoie de contract de mentenanta.

Pe tot parcursul mandatului meu ne-am confruntat cu probleme tehnice, care au fost rezolvate in baza acestei garantii. In cursul acestui an, Directia Investitii a PMB a initiat o procedura de achizitie publica pentru un contract de mentenanta, care sa intre in vigoare la expirarea garantiei. La procedura s-a prezentat o singura oferta, care insa a fost declarata neconforma.

Dupa cate stiu, in prezent, specialistii care au montat cubul video lucreaza deja pentru a solutiona problema. Acum este responsabilitatea noii conduceri a PMB sa ia masurile necesare pentru asigurarea functionarii normale a Arenei Nationale", a declarat Gabriela Firea, potrivit GSP.