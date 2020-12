"Daca ia foc, mor oameni acolo! Se va intampla o nenorocire!" Avertisment DUR al lui Dragomir! Care sunt problemele NESTIUTE de la Arena Nationala

Arena Nationala se inchide cu mai putin de 6 luni inainte de prima partida de la Euro.

Ca urmare a problemelor la acoperisul arenei, FCSB se vede nevoita sa joace ultimul meci din acest an la Mogosoaia.

Fostul presedinte al LPF, Dumitru Dragomir, a comentat situatia in care se afla cel mai mare si mai scump stadion din Romania, declarand ca Arena Nationala se confrunta si cu alte probleme, care nu sunt luate in considerare si care au plecat de la bani.

"Am tot spus, bai, fratilor, au anulat niste scari de la subsol, la parter! Deci, cei care se duc cu masina in parcare urca in tribune cu liftul. Daca ia foc, mor oamenii in lift, iar ceilalti pe acolo, pe langa!

Pe langa lifturi, si in stanga, si in dreapta erau scari. Dar ei le-au anulat ca sa nu mai dea doua milioane de euro in plus. E o situatie fara precedent! Nu stiu cum pompierii dau voie acestui stadion sa functioneze.

Bai, oameni buni, sunteti nebuni? Nu anulati scarile, pentru ca, odata si odata, se va intampla o nenorocire si va baga la puscarie", a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Digi Sport.