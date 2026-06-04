„În primul rând sunt foarte, foarte fericit că după atâta timp m-am întors acasă! Aici am făcut junioratul, de aici am plecat în fotbal şi sunt foarte fericit. Am venit cu gânduri mari, să ducem Poli iar în Liga I, pentru că Timişoara nu a mai fost de atâţia ani acolo şi e păcat…

Andrei Artean, transferat de Poli Timișoara: ”Echipa e foarte iubită”

Multe nu aş vrea să spun, aş vrea să arăt pe teren. Sunt foarte fericit şi motivat! E clar că nu semnam cu altă echipă din Liga 2, nu există comparaţie între Timişoara şi alte echipe, aici îmi e sufletul. Am visat să joc iar pentru Poli şi să joc în Liga I, asta-mi doresc, cu gândul acesta o să mă trezesc în fiecare dimineaţă şi o să fac tot ce depinde de mine pentru asta.

Atmosfera e frumoasă, echipa e foarte iubită. Din ce am vorbit cu oamenii de aici înainte de a semna, e un proiect în care se doreşte ducerea Politehnicii în prima ligă şi vreau să fac parte din acest proiect, să ducem Timişoara în Liga I!”, a declarat fotbalistul.

Andrei Artean s-a născut la 14 august 1993, la Hunedoara. De meserie este mijlocaş central de profil defensiv, dar poate evolua şi pe poziţia de stoper. A crescut la Corvinul Hunedoara şi FC Politehnica Timişoara, scrie News.ro.