„În primul rând sunt foarte, foarte fericit că după atâta timp m-am întors acasă! Aici am făcut junioratul, de aici am plecat în fotbal şi sunt foarte fericit. Am venit cu gânduri mari, să ducem Poli iar în Liga I, pentru că Timişoara nu a mai fost de atâţia ani acolo şi e păcat…
Andrei Artean, transferat de Poli Timișoara: ”Echipa e foarte iubită”
Multe nu aş vrea să spun, aş vrea să arăt pe teren. Sunt foarte fericit şi motivat! E clar că nu semnam cu altă echipă din Liga 2, nu există comparaţie între Timişoara şi alte echipe, aici îmi e sufletul. Am visat să joc iar pentru Poli şi să joc în Liga I, asta-mi doresc, cu gândul acesta o să mă trezesc în fiecare dimineaţă şi o să fac tot ce depinde de mine pentru asta.
Atmosfera e frumoasă, echipa e foarte iubită. Din ce am vorbit cu oamenii de aici înainte de a semna, e un proiect în care se doreşte ducerea Politehnicii în prima ligă şi vreau să fac parte din acest proiect, să ducem Timişoara în Liga I!”, a declarat fotbalistul.
Andrei Artean s-a născut la 14 august 1993, la Hunedoara. De meserie este mijlocaş central de profil defensiv, dar poate evolua şi pe poziţia de stoper. A crescut la Corvinul Hunedoara şi FC Politehnica Timişoara, scrie News.ro.
La nivel de seniori a debutat la ACS Poli, pentru care a jucat în primele două eşaloane. A jucat de asemenea sub formă de împrumut la FC Caransebeş şi CSM Râmnicu Vâlcea în prima parte a carierei.
FC Viitorul l-a transferat de pe Bega în vara anului 2018. Cu dobrogenii a câştigat Cupa României în sezonul 2018-19 şi Supercupa României în ediţia 2019-20. A fost de asemenea campion al României cu FCV Farul (2022-23).
În stagiunea 2023-24 a evoluat în Cipru, pentru Apollon Limassol, apoi a revenit în ţară, la Cluj. Mai întâi în tricoul celor de la CFR Cluj, contribuind la câştigarea Cupei României din sezonul 2024-25. Apoi, din ianuarie 2025 a fost jucătorul Universităţii Cluj, fiind actualmente vicecampion al României.
Totalizează 314 meciuri, 13 goluri şi 10 assist-uri la nivelul SuperLigii României. Are de asemenea un gol marcat în cele două jocuri de baraj pentru calificarea în Conference League 2025-26. Competiţie continentală în care a înregistrat două meciuri cu “U” Cluj, şase cu FCV Farul, respectiv alte cinci cu CFR Cluj. Cu FCV Farul are două jocuri în preliminariile Champions League. În timp ce tot cu constănţenii (sub denumirea FC Viitorul) are trei apariţii şi în preliminariile Europa League. În campionatul Ciprului a înregistrat 20 de partide, a marcat un gol şi a avut un assist. La nivelul Ligii 2 are 48 de meciuri şi 5 goluri marcate.