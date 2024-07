Totuși, atacantul care a impresionat în tricoul oltenilor și-a găsit un nou angajament și va continua în Superliga României.

Aurelian Chițu, prezentat oficial la Hermannstadt

Deși inițial s-a vorbit despre o ofertă din partea celor de la CFR Cluj, Chițu a decis ca următoarea sa destinație să fie Sibiul.

Hermannstadt l-a prezentat oficial în cursul zilei de luni. Fotbalistul a semnat un contract valabil pe următoarele două sezoane cu gruparea sibiană.

450.000 de euro este cota de piață a lui Aurelian Chițu, conform Transfermarkt.

33 de ani are Aurelian Chițu.

Chițu are în palmares titlul de campion al României cu Viitorul Constanța (n.r. actuala Farul), în sezonul 2016/17.

”Bine ai venit la Hermannstadt, Aurelian Chițu!

Aurelian Chițu este un fotbalist cu experiență care, spunem noi, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Campion al României cu Viitorul Constanța în sezonul 2016-2017, Aurelian are pe C.V. echipe ca Unirea Slobozia, Valenciennes FC (FRA), PAS Giannina(GRE), Astra Giurgiu, Daejeon Citizen, Daejeon Hana C. (KOR), Farul Constanța și FC U Craiova 1948, echipă pentru care a înscris 10 goluri și a oferit 7 assisturi în 37 de meciuri în sezonul trecut.

Aurelian Chițu are 2 selecții în Echipa națională de fotbal a României și o cotă de piață de 450.000 euro pe site-urile de specialitate. Poate evolua ca vârf de atac sau mijlocaș lateral.

Aurelian Chițu a semnat un contract cu A.F.C.Hermannstadt valabil pentru următoarele două sezoane”, a fost anunțul făcut de Hermannstadt.