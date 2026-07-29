Argumentele lui Coelho. De ce Bănia nu se sperie de Levski și speră la o calificare mare

Învinsă în capitala Bulgariei din cauza unei neatenții la start de meci, campioana Superligii are de recuperat un gol într-un mediu mai mult decât propice. Pe "vulcanul" numit Ion Oblemenco și cu un antrenor matur pe bancă, un tehnician care a demonstrat în mai multe rânduri că are capacitatea de a redresa echipa după marile înfrângeri suferite.

De ce nu se sperie Craiova? De unde izvorăsc speranțele accederii în turul III preliminar al Ligii?

"Oblemenco" e o fortăreață

Sursa primară a optimismului din Bănie vine chiar din locul de desfășurare al unui meci retur care se anunță de foc pentru bulgari. Arena Craiovei se va umple aproape de refuz, cu zeci de mii de fani mânați în luptă de gândul că ai lor "juveți" vor întoarce scorul și vor avansa în cea mai importantă competiție intercluburi din lume.

Elanul nu are cum să fie stricat nici de înfrângerea din tur, nici de eșecul dur de la București cu rivala Dinamo, partidă pe care Universitatea a abordat-o, totuși, cu mulți fotbaliști din linia a doua sau chiar a treia.

Iar statistica... Ei bine, statistica e complet de partea lui Filipe Coelho. De la venirea în România, talentatul tehnician portughez a jucat 16 meciuri în fața propriilor fani, a câștigat 12, a remizat în două și a fost învins de două ori. Cu Sparta Praga (1-2) în grupa de Conference League și cu FC Argeș (0-1) la debutul play-off-ului trecut al Superligii.

Cu 33 de goluri marcate, 10 primite, victorii impresionante cu Mainz, FCSB, Dinamo, Rapid, CFR și U Cluj, lusitanul știe că a transformat propria casă într-un teren aproape imposibil pentru adversari.

Coelho și arta de a depăși eșecul

În mandatul de succes al lui Coelho, eșecul a venit rar pentru olteni (de șapte ori în 38 de meciuri), dar absolut niciodată nu a fost urmat de serii negre, de acele găuri de formă specifice multor echipe românești.

Primul, cel cu Sparta Praga, a fost urmat de un succes cu Hermannstadt (0-2), iar drama trăită la Atena, cu AEK, a fost depășită în stil de echipă mare: 5-0 acasă cu Csikszereda, 4-0 la Petrolul și 2-0 pe teren propriu cu FC Botoșani.

Când i-a fost greu în Superligă, Coelho a avut capacitatea de a întoarce totul în favoarea sa. Un 1-4 dezolant cu Farul a fost urmat de un succes important pe final de sezon regular cu Oțelul (1-0), de un egal cu Dinamo (1-1) și de o serie patru victorii. După ce a pierdut cu FC Argeș (0-1), a dres corabia prin succesele cu Dinamo și CFR, vitale pentru obținerea titlului. După 0-4 la Cluj cu U au urmat victorii cu Rapid, Dinamo, FC Argeș și parcursul glorios spre titlu.

Mai mult, de la venirea în România, lusitanul nu a traversat nicio perioadă de trei meciuri fără succes!

1.85 e cota oferită de casele de pariuri pentru calificarea Craiovei, la fel ca cea a lui Levski

1.61 e cota pentru un succes în 90 de minute al oltenilor