Emanoil Ursache
„U” Cluj a fost aproape de un event istoric. De fiecare dată însă, Universitatea Craiova le-a răpit bucuria „șepcilor roșii”. 

Cele două motive de mândrie ale „șepcilor roșii"

În finala Cupei României de la Sibiu, „leii” din Bănie s-au impus cu 6-5 la loviturile de departajare, după un 0-0 în 120 de minute. 

„Finala” din etapa a 9-a a play-off-ului a oferit însă un verdict categoric. Universitatea Craiova a învins-o pe „U” Cluj, pe „Ion Oblemenco”, scor 5-0.  

Pe lângă faptul că și-au depășit cu mult obiectivele de la începutul sezonului, elevii lui Cristiano Bergodi mai au și alte motive să fie mândri pentru ce au realizat în actuala stagiune. 

Cu 18 goluri marcate, Jovo Lukic (27 de ani) este golgheterul la zi al Superligii și, extrem de probabil, va rămâne cu acest titlu dacă nu se întâmplă ceva neobișnuit în ultima etapă din play-off-ul Superligii. 

De asemenea, Issouf Macalou (27) are cele mai multe pase decisive, 14 în total. Cum Alin Roman (13) de la UTA, principalul urmăritor, nu va mai evolua în stagiunea curentă, doar ceva complet neobișnuit îl mai poate face pe Macalou să piardă prima poziție în clasamentul assisturilor. 

În plus, Lukic și Macalou își pot îmbunătăți statistica individuală în „U” Cluj - Dinamo (23 mai, 20:30), ultimul meci al grupării ardelene din sezonul 2025-2026.

