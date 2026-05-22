În finala Cupei României de la Sibiu, „leii” din Bănie s-au impus cu 6-5 la loviturile de departajare, după un 0-0 în 120 de minute.

„U” Cluj a fost aproape de o performanță istorică

„Finala” din etapa a 9-a a play-off-ului a oferit însă un verdict categoric. Universitatea Craiova a învins-o pe „U” Cluj, pe „Ion Oblemenco”, scor 5-0.

Pe lângă faptul că și-au depășit cu mult obiectivele de la începutul sezonului, elevii lui Cristiano Bergodi mai au și alte motive să fie mândri pentru ce au realizat în actuala stagiune.

Cele două motive de mândrie ale „șepcilor roșii”

Cu 18 goluri marcate, Jovo Lukic (27 de ani) este golgheterul la zi al Superligii și, extrem de probabil, va rămâne cu acest titlu dacă nu se întâmplă ceva neobișnuit în ultima etapă din play-off-ul Superligii.