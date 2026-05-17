Universitatea Craiova a început furibund derby-ul pentru titlu cu U Cluj (LIVE TEXT AICI), 2-0 deja în minutul 8 după golurile marcate de David Matei și Assad Al Hamlawi!

Numărul oficial de spectatori prezenți pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie este de 27.810, dintre care 344 fani ai oaspeților de la U Cluj.

Practic, cât populația Caracalului (27.403 conform ultimului recensământ), celebrul oraș din Oltenia, al doilea ca mărime după Craiova din regiunea istorică!

Cum arată echipele de start în Universitatea Craiova - U Cluj

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Carlos Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram

Rezerve: Joao Goncalves - Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stevanovic, Teles, Al. Crețu, T. Băluță, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu, Etim

Antrenor: Filipe Coelho

U Cluj: Lefter - Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Codrea, Bic - Stanojev, Nistor, O. Mendy - Lukic

Rezerve: Gertmonas, Coșa - Miguel Silva, G. Simion, Pall, Drammeh, El Sawy, Gheorghiță, Macalou, Postolachi, Trică

Antrenor: Cristiano Bergodi