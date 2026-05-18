Coșmar pentru U Cluj în primul tur preliminar Europa League! Peste ce adversari pot da ”Șepcile Roșii”

U Cluj a jucat două ”finale” pentru trofee în acest sezon, însă ”Șepcile Roșii” nu au reușit să își treacă în palmares nici măcar un trofeu. 

Ardelenii au pierdut finala Cupei României în fața Universității Craiova la loviturile de departajare, scor 0-0 (5-6 d.l.d.), iar echipa antrenată de Cristiano Bergodi a fost umilită în ”finala de titlu” tot de formația din Bănie, scor 0-5. 

Astfel, U Cluj își începe parcursul european din primul tur preliminar Europa League. ”Șepcile Roșii” nu se bucură de statutul de cap de serie, astfel că vor avea parte de un adversar dificil încă de la primul meci. 

Deocamdată se cunosc trei posibili adversari ai ”Studenților”. Ferencvaros, Qarabag și Hajduk Split încep preliminariile din primul tur și vor face parte din urna capilor de serie. Tot din urna capilor de serie vor face parte și câștigătoarea Cupei Elveției, care se va disputa între Lausanne Ouchy și St. Gallen, dar și câștigătoarea Cupei Ciprului, care se va decide între Apollon Limassol și Pafos.

Ferencvaros este poate cea mai valoroasă echipă pe care ardelenii o pot întâlni în primul tur preliminar Europa League. Echipa antrenată de Robbie Keane are un lot evaluat la aproximativ 43.38 milioane de euro. Printre jucătorii maghiarilor se află și mijlocașul ofensiv Marius Corbu.

De altfel, în funcție de rezultatele care se vor înregistra în ultimele meciuri ale sezonului în țările europene, pe lista adversarelor lui U Cluj se pot alătura și Dinamo Kiev, care va juca finala Cupei Ucrainei cu FC Chernihiv, dar și Maccabi Tel Aviv, care se va duela cu Hapoel Beer Sheva în finala Cupei Israelului, sau Sheriff Tiraspol.

Posibilii adversari ai lui U Cluj în primul tur preliminar Europa League

  • Ferencvaros (Ungaria)
  • Qarabag (Azerbaidjan)
  • Hajduk Split (Croația)
  • St. Gallen (Elveția)
  • Hammarby (Suedia)
  • Pafos (Cipru)
  • Maccabi Tel Aviv (Israel)
  • Dinamo Kiev (Ucraina)
  • Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)
  • CSKA Sofia (Bulgaria)

Dacă U Cluj va trece peste primul adversar în turul 1 preliminar Europa League, ardelenii vor avea parte de o misiune mult mai complicată în turul 2, când pot întâlni formații precum Viktoria Plzen, Midtjylland, PAOK Salonic, Ferencvaros sau chiar Benfica Lisabona.

