Reacția primarului Olguța Vasilescu după ce Craiova a luat titlul. Ce a realizat în timpul meciul cu U Cluj

Universitatea a câștigat campionatul, iar Olguța Vasilescu a urmărit meciul din tribune. Edilul a tras o concluzie care lasă loc de interpretări la finalul partidei cu U Cluj.

Universitatea Craiova a reușit eventul, asigurându-și trofeul Superligii după o victorie cu 5-0 în fața formației U Cluj, la doar patru zile distanță de succesul din Cupa României. Printre cei peste 27.000 de fani aflați pe arena „Ion Oblemenco” s-a numărat și Lia Olguța Vasilescu, un susținător activ al proiectului fotbalistic.

Primarul orașului a asistat la meci alături de soțul ei, Claudiu Manda, arătându-se impresionată de sprijinul publicului. După fluierul final, edilul a vorbit despre succesul echipei, subliniind totodată o problemă legată de capacitatea arenei oltene.

„A fost un meci extraordinar, a fost un public extraordinar, care cred că a ajutat foarte mult la rezultatul acesta. Felicitări tuturor! Cu ocazia asta, ne-am dat seama că stadionul este mic”, a spus Olguța Vasilescu, ceea ce îi poate trimite pe fani cu gândul că primarul Craiovei se gândește să extindă capacitatea arenei în viitorul proces de modernizare.

Planuri pentru modernizarea arenei din Bănie

Potrivit informațiilor transmise de primar în spațiul public, cel mai mare stadion din provincie, inaugurat în toamna anului 2017, va intra într-un proces de modernizare. Prima schimbare vizată de autoritățile locale este înlocuirea actualei instalații de nocturnă.

Până la începerea lucrărilor, orașul se pregătește de sărbătoare. În această seară, începând cu ora 19:30, fanii alb-albaștrilor se vor strânge în Piața Mihai Viteazu. Jucătorii vor prezenta medaliile și trofeele în cadrul unui tur de onoare la bordul unui autocar descoperit.

