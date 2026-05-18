Reacția primarului Olguța Vasilescu după ce Craiova a luat titlul. Ce a realizat în timpul meciul cu U Cluj

Universitatea Craiova a reușit eventul, asigurându-și trofeul Superligii după o victorie cu 5-0 în fața formației U Cluj, la doar patru zile distanță de succesul din Cupa României. Printre cei peste 27.000 de fani aflați pe arena „Ion Oblemenco” s-a numărat și Lia Olguța Vasilescu, un susținător activ al proiectului fotbalistic.

Primarul orașului a asistat la meci alături de soțul ei, Claudiu Manda, arătându-se impresionată de sprijinul publicului. După fluierul final, edilul a vorbit despre succesul echipei, subliniind totodată o problemă legată de capacitatea arenei oltene.

„A fost un meci extraordinar, a fost un public extraordinar, care cred că a ajutat foarte mult la rezultatul acesta. Felicitări tuturor! Cu ocazia asta, ne-am dat seama că stadionul este mic”, a spus Olguța Vasilescu, ceea ce îi poate trimite pe fani cu gândul că primarul Craiovei se gândește să extindă capacitatea arenei în viitorul proces de modernizare.