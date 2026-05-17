Universitatea Craiova a cucerit titlul de campioană a României cu o victorie categorică, 5-0 cu U Cluj, duminică seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', în etapa a 9-a a play-off-ului Superligii, penultima a sezonului.
Echipa din Bănie s-a impus prin golurile marcate de David Matei (3), Assad Al Hamlawi (9 și 48), Anzor Mekvabishvili (59) şi Luca Băsceanu (72).
U Cluj a rămas în zece pe finalul primei reprize, francezul Oucasse Mendy primind al doilea cartonaş galben (42), pentru o intrare dură la David Matei.
Universitatea Craiova a reuşit astfel eventul, după ce miercuri a câştigat şi Cupa României, la loviturile de departajare, după o finală cu aceeași U Cluj.
”Final de meci”, a postat sec FC Universitatea Cluj pe pagina oficială de Facebook, la sfârșitul dezastrului din Bănie.
Ardelenii vor evolua în turul 1 preliminar din Europa League
Universitatea Craiova a ajuns la 49 de puncte și va evolua, în stagiunea viitoare, în turul I preliminar din Champions League.
„U” Cluj a rămas pe locul 2 în Superligă cu 45 de puncte și va participa în turul I preliminar din Europa League. Cum oltenii și-au adjudecat Cupa României împotriva „șepcilor roșii”, beneficiile europene au fost transferate automat către ocupanta poziției secunde.
CFR Cluj (locul 3) are 42 de puncte, însă nu își mai poate depăși rivala concitadină în clasament, deoarece este singura echipă din play-off care a beneficiat de rotunjirea punctajului la finalul sezonului regular. „Feroviarii” vor participa în turul II preliminar al Conference League.
Și Dinamo cu 38 de puncte nu are emoții pentru locul 4. „Câinii” așteaptă să își afle adversara dintre FCSB și FC Botoșani pentru barajul ce asigură prezență în turul II preliminar al Conference League.
Doar Rapid (33 de puncte) și FC Argeș (31) se vor mai lupta în etapa a 10-a pentru a evita ultimul loc din play-off.