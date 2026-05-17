Universitatea Craiova a cucerit titlul de campioană a României cu o victorie categorică, 5-0 cu U Cluj, duminică seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', în etapa a 9-a a play-off-ului Superligii, penultima a sezonului.

Echipa din Bănie s-a impus prin golurile marcate de David Matei (3), Assad Al Hamlawi (9 și 48), Anzor Mekvabishvili (59) şi Luca Băsceanu (72).

U Cluj a rămas în zece pe finalul primei reprize, francezul Oucasse Mendy primind al doilea cartonaş galben (42), pentru o intrare dură la David Matei.

Universitatea Craiova a reuşit astfel eventul, după ce miercuri a câştigat şi Cupa României, la loviturile de departajare, după o finală cu aceeași U Cluj.

”Final de meci”, a postat sec FC Universitatea Cluj pe pagina oficială de Facebook, la sfârșitul dezastrului din Bănie.