Antrenorul ardelenilor, Cristiano Bergodi, a confirmat că Issouf Macalou este din nou disponibil pentru confruntarea cu oltenii.

Extrema de 27 de ani a lipsit etapa trecută, la victoria cu Rapid, după ce a plecat de urgență din România în urma decesului tatălui său. Acum, fotbalistul a revenit la antrenamente.

Issouf Macalou is back!

„Macalou a revenit, nu pot să spun că are un moral bun, dar s-a antrenat bine în aceste zile. Mă bucur că am un grup important și am încredere că putem face un meci bun”, a declarat Bergodi la conferința de presă.

Confruntarea de la Cluj aduce față în față primele două clasate din Superliga României. Atât U Cluj, cât și Universitatea Craiova au câte 36 de puncte, iar duelul direct poate schimba ierarhia.

Ardelenii vin după șase victorii consecutive și traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani, în timp ce oltenii speră să dea lovitura în deplasare.

Macalou este unul dintre oamenii-cheie ai „șepcilor roșii” în acest sezon, cu șase goluri și 10 pase decisive, fiind cotat la aproximativ 900.000 de euro, potrivit Transfermarkt.