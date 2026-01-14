OFICIAL Lovitură! I-a fost reziliat contractul cu două zile înainte de FC Argeș - FCSB: „Mult succes în carieră”

Alexandru Hațieganu
FC Argeș a anunțat plecarea unui jucător chiar înaintea meciului cu FCSB.

Piteștenii se află pe poziția a cincea în Superliga și au 34 de puncte în 21 de partide.

Partida FC Argeș - FCSB, din runda 22 de Superliga, va avea loc vineri, de la ora 20:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FC Argeș a anunțat despărțirea de Valentin Buhăcianu

FC Argeș a anunțat pe rețelele sociale plecarea lui Valentin Buhăcianu chiar înaintea duelului cu FCSB.

Atacantul central a semnat cu Gura Humorului, după ce a petrecut doi ani și jumătate la formația piteșteană.

„Clubul nostru și Valentin Buhăcianu au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului pe cale amiabilă.

În perioada petrecută la Pitești, atacantul sucevean a jucat 39 de meciuri și a marcat 5 goluri. Îți mulțumim și îți dorim mult succes în carieră!”, a transmis FC Argeș, pe rețelele de socializare.

40 de meciuri a jucat Valentin Buhăcianu la FC Argeș și a marcat cinci goluri.

