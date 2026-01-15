EXCLUSIV Promite înainte de FC Argeș - FCSB: "Dacă începem cu chestii de genul ăsta, viața te pedepsește!"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Argeș - FCSB, primul meci din 2026 al Superligii, se joacă la Mioveni, vineri, de la ora 20:00, în runda cu numărul 22.

TAGS:
Dani ComanFC ArgesFCSB
Din articol

Cu câteva zile înaintea meciului de la Mioveni, au apărut numeroase discuții despre starea gazonului, dar și despre un așa-zis boicot al celor de la FCSB, care ar fi amenințat că nu vor juca dacă terenul va fi înghețat.

Dani Coman, înainte de FC Argeș - FCSB: "Terenul va fi în condiții foarte bune"

FC Argeș dă însă toate asigurările că terenul de la Mioveni se va prezenta într-o stare bună. Dani Coman, președintele piteștenilor, spune că nu s-a gândit în niciun moment să apeleze la vreun tertip prin care să dezavantajeze campioana.

"Terenul, la ora jocului, va fi în condiții foarte bune. Nu sunt adeptul ideii că FCSB are o echipă tehnică și să nu aibă posibilitatea să paseze. Îmi doresc să jucăm fotbal, să avem cel mai bun teren, iar cine e cel mai bun să câștige. 

Dacă începem cu chestii de genul ăsta, fotbalul și viața te pedepsesc. Eu nu sunt adeptul unor astfel de lucruri pentru că nu sunt normale.

Există degivrare, va fi dat drumul la degivrare încă de azi (n.r - miercuri). Dacă nu aveam degivrare, nu luam licența. Sunt niște lucruri și o presiune mediatică care nu ne distrag de la ceea ce avem de făcut", a spus Dani Coman, pentru PRO TV.

De altfel, miercuri, FC Argeș a postat o imagine cu stadionul din Mioveni în care a prezentat starea gazonului.

"Anunț de maxim interes! Terenul e pregătit și nu e nevoie de patine. Se acceptă doar crampoane", a transmis FC Argeș.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
ULTIMELE STIRI
Nota imensă a lui Jefte Betancor după ”dubla” decisivă și lobul superb cu Real Madrid! Printre coechipieri, Bernabeu și Valverde
Nota imensă a lui Jefte Betancor după ”dubla” decisivă și lobul superb cu Real Madrid! Printre coechipieri, Bernabeu și Valverde
S-a hotărât! Ana Bogdan revine în tenis: ce le-a promis fanilor că va face în finalul carierei
S-a hotărât! Ana Bogdan revine în tenis: ce le-a promis fanilor că va face în finalul carierei
Miroslav Klose a spus cine îi va depăși recordul și va deveni cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale: „Sunt sigur”
Miroslav Klose a spus cine îi va depăși recordul și va deveni cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale: „Sunt sigur”
Gigi Becali a dezvăluit noua strategie de la FCSB: "Astea vor fi schimbările de la pauză"
Gigi Becali a dezvăluit noua strategie de la FCSB: "Astea vor fi schimbările de la pauză"
Steaua, demolată de fosta campioană: 0-6!
Steaua, demolată de fosta campioană: 0-6!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

E OUT de la Tottenham și merge în Serie A: ”Mulțumesc conducerii că mi-a respectat dorința de a pleca!”

Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Contract până în 2030 pentru Radu Drăgușin

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Elias Charalambous a confirmat: ”Suntem fericiți să-l avem înapoi”

Elias Charalambous a confirmat: ”Suntem fericiți să-l avem înapoi”

Dennis Man, înlocuit după doar 29 de minute, deși a înscris din nou la PSV! Olandezii au dezvăluit motivul

Dennis Man, înlocuit după doar 29 de minute, deși a înscris din nou la PSV! Olandezii au dezvăluit motivul

Valeriu Iftime confirmă: jucătorul său s-a înțeles cu altă echipă din Superligă: ”Are fractură de stres”

Valeriu Iftime confirmă: jucătorul său s-a înțeles cu altă echipă din Superligă: ”Are fractură de stres”



Recomandarile redactiei
După faptă și răsplată! "Chivu așteaptă acum un cadou", după ce Inter a devenit campioana iernii
După faptă și răsplată! "Chivu așteaptă acum un cadou", după ce Inter a devenit campioana iernii
S-a hotărât! Ana Bogdan revine în tenis: ce le-a promis fanilor că va face în finalul carierei
S-a hotărât! Ana Bogdan revine în tenis: ce le-a promis fanilor că va face în finalul carierei
Miroslav Klose a spus cine îi va depăși recordul și va deveni cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale: „Sunt sigur”
Miroslav Klose a spus cine îi va depăși recordul și va deveni cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale: „Sunt sigur”
Antrenorul lui PSV, reacție despre accidentarea lui Dennis Man. Explicația schimbării din minutul 29
Antrenorul lui PSV, reacție despre accidentarea lui Dennis Man. Explicația schimbării din minutul 29
EHF EURO 2026 începe azi pe VOYO! Programul meciurilor și când debutează România
EHF EURO 2026 începe azi pe VOYO! Programul meciurilor și când debutează România
Alte subiecte de interes
Dani Coman a dat cărțile pe față după ce a semnat cu FC Argeș: "Nu am avut nicio ofertă de la Rapid"
Dani Coman a dat cărțile pe față după ce a semnat cu FC Argeș: "Nu am avut nicio ofertă de la Rapid"
Nicolae Dică, pe lista unui club din România! La pachet vine și Dani Coman: ”Sunt discuții de anul trecut”
Nicolae Dică, pe lista unui club din România! La pachet vine și Dani Coman: ”Sunt discuții de anul trecut”
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

stirileprotv Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV. Cum arăta „Happy Hour” la debut. Imagini de arhivă

stirileprotv Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV. Cum arăta „Happy Hour” la debut. Imagini de arhivă

„Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

stirileprotv „Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!