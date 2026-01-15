Cu câteva zile înaintea meciului de la Mioveni, au apărut numeroase discuții despre starea gazonului, dar și despre un așa-zis boicot al celor de la FCSB, care ar fi amenințat că nu vor juca dacă terenul va fi înghețat.



Dani Coman, înainte de FC Argeș - FCSB: "Terenul va fi în condiții foarte bune"

FC Argeș dă însă toate asigurările că terenul de la Mioveni se va prezenta într-o stare bună. Dani Coman, președintele piteștenilor, spune că nu s-a gândit în niciun moment să apeleze la vreun tertip prin care să dezavantajeze campioana.



"Terenul, la ora jocului, va fi în condiții foarte bune. Nu sunt adeptul ideii că FCSB are o echipă tehnică și să nu aibă posibilitatea să paseze. Îmi doresc să jucăm fotbal, să avem cel mai bun teren, iar cine e cel mai bun să câștige.



Dacă începem cu chestii de genul ăsta, fotbalul și viața te pedepsesc. Eu nu sunt adeptul unor astfel de lucruri pentru că nu sunt normale.



Există degivrare, va fi dat drumul la degivrare încă de azi (n.r - miercuri). Dacă nu aveam degivrare, nu luam licența. Sunt niște lucruri și o presiune mediatică care nu ne distrag de la ceea ce avem de făcut", a spus Dani Coman, pentru PRO TV.

