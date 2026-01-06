FC Argeș a încheiat 2025 pe loc de play-off și a început 2026 cu o mare lovitură financiară!

Astăzi, formația piteșteană a anunțat, în mod oficial, transferul brazilianului Caio Ferreira (25 de ani) la FC Riga din Letonia. Afacerea va aduce în contul clubului argeșean suma de 700,000 de euro, potrivit informațiilor obținute de Gazeta Sporturilor. De asemenea, gruparea din Superliga va păstra procente dintr-un viitor transfer al lui Caio.

Clubul FC Argeș a anunțat, în mod oficial, plecarea sud-americanului la formația din Letonia.

