Amir Kiarash
Adus gratis, în vară, de la FC Bălți (Republica Moldova), fotbalistul brazilian, aripă de meserie, tocmai a părăsit Superliga noastră, semnând cu FC Riga (Letonia).

FC Argeș a încheiat 2025 pe loc de play-off și a început 2026 cu o mare lovitură financiară! 

Astăzi, formația piteșteană a anunțat, în mod oficial, transferul brazilianului Caio Ferreira (25 de ani) la FC Riga din Letonia. Afacerea va aduce în contul clubului argeșean suma de 700,000 de euro, potrivit informațiilor obținute de Gazeta Sporturilor. De asemenea, gruparea din Superliga va păstra procente dintr-un viitor transfer al lui Caio.

Clubul FC Argeș a anunțat, în mod oficial, plecarea sud-americanului la formația din Letonia.

În perioada petrecută în Superliga noastră, Caio Ferreira a adunat 21 de meciuri, 3 goluri și 3 pase de gol, în 1,412 minute. Brazilianul e cotat la 800,000 de euro de transfermarkt.com.

Leo Grozavu, iritat după FC Argeș - FC Botoșani 0-0: „Trebuie să mă dau la o parte?”
FC Argeș - FC Botoșani 0-0! Candidatele la play-off s-au anihilat reciproc
Cum arată Superliga după FC Argeș - FC Botoșani. Șansă mare pentru Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova
Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB schimbă echipa: "Nu mai intră în planurile clubului"
Basarab Panduru, atac frontal după transferul lui Louis Munteanu în MLS: „Fotbal ciudat!”
Mbappe, OUT! Real Madrid a primit vestea
Manchester City transferă căpitanul unei rivale din Premier League!
A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: "20.000 de euro pe lună"
Gigi Becali a intervenit în forță la FCSB: "Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi"

Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"

Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Mihai Stoica anunță transferul pregătit de FCSB pentru titlu: „Gigi dă banii!”

Revoluție la FCSB! Gigi Becali: "Gata, de la anul le spun să dea drumul! L-am sunat și pe Rădoi"



A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: "20.000 de euro pe lună"
Manchester City transferă căpitanul unei rivale din Premier League!
Mbappe, OUT! Real Madrid a primit vestea
Compagno, salt financiar spectaculos: cât câștigă fostul star al FCSB-ului în Coreea de Sud
Accidentare horror la ultima fază în Monaco - Lyon! Fotbalistul ratează Campionatul Mondial din 2026
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Următorul transfer al campioanei? "Să nu vă mire dacă ajunge la FCSB"
Bogdan Andone face praf fotbalistul lăudat de specialiști și anunță autobaza la FC Argeș: "Nu mă interesează giumbușlucurile lui!"
A murit Andrejs Rubins, fost jucător ajuns de la Crystal Palace la Rapid și fotbalist cu 117 selecții la naționala Letoniei!
Un fost portar de la Dinamo, în echipa ideală all-time a țării sale alături de vedetele din Premier League și La Liga!
stirileprotv Ungaria nu va ieși din Uniunea Europeană, aceasta se va destrăma singură, afirmă premierul maghiar Viktor Orban

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

stirileprotv Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

stirileprotv O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

