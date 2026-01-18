Au bătut palma pentru transferul la FCSB: "Unul a sosit deja, altul va sosi mâine"

Ofri Arad face luni vizita medicală la FCSB

Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul central israelian legitimat la ultima oară la Kairat Almaty, va sosi în noaptea de duminică spre luni la București, urmând ca ulterior să efectueze vizita medicală și să semneze un contract pe două sezoane și jumătate cu FCSB.



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că unul dintre impresarii lui Ofri Arad a sosit deja în România pentru oficializarea mutării. Un alt agent al israelianului este așteptat și el luni.



"Are mai mulți impresari Arad. Unul a sosit, altul urmează să sosească mâine. Jucătorul va sosi la noapte. Mâine este ziua controlului medical și gata! Nu mai există niciun impediment. Suntem înțeleși", a spus Mihai Stoica, duminică seară, la Prima Sport.



Ofri Arad va fi al doilea transfer al iernii de la FCSB, după fundașul central portughez Andre Duarte. Ambii sosesc din postura de jucători liberi de contract, după ce s-au despărțit de Kairat Almaty, respectiv Ujpest.

