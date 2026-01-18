Au bătut palma pentru transferul la FCSB: "Unul a sosit deja, altul va sosi mâine"

Au bătut palma pentru transferul la FCSB: "Unul a sosit deja, altul va sosi mâine" Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB este pe cale să oficializeze a doua mutare din această fereastră de mercato.


TAGS:
ofri aradFCSBKairat AlmatyMihai Stoica
Din articol

Ofri Arad face luni vizita medicală la FCSB

Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul central israelian legitimat la ultima oară la Kairat Almaty, va sosi în noaptea de duminică spre luni la București, urmând ca ulterior să efectueze vizita medicală și să semneze un contract pe două sezoane și jumătate cu FCSB.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit că unul dintre impresarii lui Ofri Arad a sosit deja în România pentru oficializarea mutării. Un alt agent al israelianului este așteptat și el luni.

"Are mai mulți impresari Arad. Unul a sosit, altul urmează să sosească mâine. Jucătorul va sosi la noapte. Mâine este ziua controlului medical și gata! Nu mai există niciun impediment. Suntem înțeleși", a spus Mihai Stoica, duminică seară, la Prima Sport.

Ofri Arad va fi al doilea transfer al iernii de la FCSB, după fundașul central portughez Andre Duarte. Ambii sosesc din postura de jucători liberi de contract, după ce s-au despărțit de Kairat Almaty, respectiv Ujpest.

Ofri Arad, salariu de 20.000 de euro la FCSB

Arad este așteptat să semneze un contract până în iunie 2028 cu FCSB, cu un salariu lunar de 20.000 de euro, conform anunțului făcut de Gigi Becali.

”Cu el e rezolvată treaba. Am trimis și noi, am trimis niște corecturi cu care am fost de acord și gata. Cu asta, basta, la revedere. Eu cred că am făcut cele mai bune transferuri cu Andre Duarte și băiatul ăsta israelian. 

Eu cred că noi ne-am întărit cel mai bine, cu fundașul central și mijlocașul. 20.000 pe lună (n.r. pentru Ofri Arad). Cu totul, a costat, cam 900.000 pentru doi ani și jumătate”, declara recent Gigi Becali.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
ULTIMELE STIRI
Transfer tare anunțat de Pancu la CFR, imediat după victoria cu Oțelul: "Vine mâine!"
Transfer tare anunțat de Pancu la CFR, imediat după victoria cu Oțelul: "Vine mâine!"
Virgil Ghiță, integralist într-un meci „nebun” cu patru goluri, răsturnare de scor și cartonaș roșu
Virgil Ghiță, integralist într-un meci „nebun” cu patru goluri, răsturnare de scor și cartonaș roșu
Olympique Lyon – Brest urmează pe VOYO! S-au mai jucat trei supermeciuri în Ligue 1
Olympique Lyon – Brest urmează pe VOYO! S-au mai jucat trei supermeciuri în Ligue 1
Dinamo - ”U” Cluj 0-0, pe Sport.ro acum! Duel cu miză în lupta pentru play-off
Dinamo - ”U” Cluj 0-0, pe Sport.ro acum! Duel cu miză în lupta pentru play-off
Aston Villa - Everton 0-1, pe VOYO! Gazdele ratează șansa de a urca pe locul doi în Premier League
Aston Villa - Everton 0-1, pe VOYO! Gazdele ratează șansa de a urca pe locul doi în Premier League
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Ce surpriză! Dat ca sigur la Rapid, Moruțan a primit o veste neașteptată la Aris

Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2”

Sabău e gata să revină pe bancă, dar pune o condiție crucială: „Asta îmi trebuie! Merg și în Liga 2”

Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”

Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”

Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”

Impresarul lui Moruțan, șocat de alegerea jucătorului: „Nu vrei să te întorci?”



Recomandarile redactiei
Transfer tare anunțat de Pancu la CFR, imediat după victoria cu Oțelul: "Vine mâine!"
Transfer tare anunțat de Pancu la CFR, imediat după victoria cu Oțelul: "Vine mâine!"
Dinamo - ”U” Cluj 0-0, pe Sport.ro acum! Duel cu miză în lupta pentru play-off
Dinamo - ”U” Cluj 0-0, pe Sport.ro acum! Duel cu miză în lupta pentru play-off
Virgil Ghiță, integralist într-un meci „nebun” cu patru goluri, răsturnare de scor și cartonaș roșu
Virgil Ghiță, integralist într-un meci „nebun” cu patru goluri, răsturnare de scor și cartonaș roșu
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, de la 21:30! Duel stelar pentru „tricolori” la Campionatul European de handbal
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, de la 21:30! Duel stelar pentru „tricolori” la Campionatul European de handbal
Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma
Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica a anunțat când semnează noul jucător de la FCSB: ”Luni este la vizita medicală!”
Mihai Stoica a anunțat când semnează noul jucător de la FCSB: ”Luni este la vizita medicală!”
A bătut palma cu FCSB: "Săptămâna viitoare face vizita medicală"
A bătut palma cu FCSB: "Săptămâna viitoare face vizita medicală"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Controverse mari în Inter - Kairat Almaty! Verdictul specialistului după ce arbitrul a anulat penalty-ul dat pentru echipa lui Chivu
Controverse mari în Inter - Kairat Almaty! Verdictul specialistului după ce arbitrul a anulat penalty-ul dat pentru echipa lui Chivu
Legendarul Maicon a văzut ce face Cristi Chivu la Inter și a dat verdictul
Legendarul Maicon a văzut ce face Cristi Chivu la Inter și a dat verdictul
CITESTE SI
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

stirileprotv Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

stirileprotv Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

stirileprotv O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!