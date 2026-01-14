Portretul lui Ofri Arad, așteptat la FCSB: distrus după moartea tatălui, reprofilat în Kazahstan, dueluri cu Messi și Ronaldo și 5 titluri la rând

Ofri Arad este jucătorul ales de FCSB pentru a-l înlocui pe Adrian Șut. Închizătorul israelian, care are și cetățenie germană, a rămas liber de contract la finalul anului, după ce înțelegerea sa cu Kairat Almaty a expirat.

Ofri Arad: "I-am promis tatălui meu că voi câștiga un titlu"



În timp ce FCSB vizează al treilea titlu consecutiv, Ofri Arad ar putea atinge o bornă impresionantă în vară, dacă va triumfa alături de campioana României: al șaselea titlu de campion consecutiv, după cele trei cu Maccabi Haifa și cele două cu Kairat Almaty.



Arad este un produs al academiei lui Maccabi Haifa, acolo unde a ajuns la vârsta de 8 ani. A debutat la prima echipă în decembrie 2018, la vârsta de 20 de ani, după un sezon în care a jucat sub formă de împrumut la Hapoel Ramat Gan.



Din 2019, Ofri Arad a început să joace constant la Maccabi Haifa, însă aproape exclusiv ca fundaș central. Un moment de cumpănă a fost cel din 2021, când tatăl său a pierdut o luptă cu cancerul care a durat 8 ani.



Arad i-a îndeplinit tatălui său una dintre ultimele dorințe, iar la sărbătoarea titlului din vara lui 2021 l-a adus pe teren, într-un scaun rulant. Câteva luni mai târziu, tatăl fotbalistului a decedat.



"Tata a luptat din greu cu cancerul timp de opt ani. După fiecare antrenament sau meci mergeam la el la spital. L-am adus pe teren pentru că am vrut să îl vadă toată lumea. I-am promis că voi câștiga un titlu și mi-am respectat promisiunea", spunea Arad, după sărbătoarea titlului din 2021, potrivit One.

