Portretul lui Ofri Arad, așteptat la FCSB: distrus după moartea tatălui, reprofilat în Kazahstan, dueluri cu Messi și Ronaldo și 5 titluri la rând Superliga
Ofri Arad (27 de ani) este așteptat să semneze cu FCSB. Mijlocașul israelian și-a dat acordul pentru a semna cu campioana României, chiar dacă pe masă ar fi avut și o ofertă din China.

Ofri Arad este jucătorul ales de FCSB pentru a-l înlocui pe Adrian Șut. Închizătorul israelian, care are și cetățenie germană, a rămas liber de contract la finalul anului, după ce înțelegerea sa cu Kairat Almaty a expirat.

Ofri Arad: "I-am promis tatălui meu că voi câștiga un titlu"

În timp ce FCSB vizează al treilea titlu consecutiv, Ofri Arad ar putea atinge o bornă impresionantă în vară, dacă va triumfa alături de campioana României: al șaselea titlu de campion consecutiv, după cele trei cu Maccabi Haifa și cele două cu Kairat Almaty.

Arad este un produs al academiei lui Maccabi Haifa, acolo unde a ajuns la vârsta de 8 ani. A debutat la prima echipă în decembrie 2018, la vârsta de 20 de ani, după un sezon în care a jucat sub formă de împrumut la Hapoel Ramat Gan.

Din 2019, Ofri Arad a început să joace constant la Maccabi Haifa, însă aproape exclusiv ca fundaș central. Un moment de cumpănă a fost cel din 2021, când tatăl său a pierdut o luptă cu cancerul care a durat 8 ani.

Arad i-a îndeplinit tatălui său una dintre ultimele dorințe, iar la sărbătoarea titlului din vara lui 2021 l-a adus pe teren, într-un scaun rulant. Câteva luni mai târziu, tatăl fotbalistului a decedat.

"Tata a luptat din greu cu cancerul timp de opt ani. După fiecare antrenament sau meci mergeam la el la spital. L-am adus pe teren pentru că am vrut să îl vadă toată lumea. I-am promis că voi câștiga un titlu și mi-am respectat promisiunea", spunea Arad, după sărbătoarea titlului din 2021, potrivit One.

"Aveam 22 de ani, eram un copil distrus din punct de vedere mental"

Într-un alt interviu, acordat pentru Sport5 la începutul lui 2024, israelianul a explicat cât de greu i-a fost să treacă peste acest moment.

"Pierderea tatălui a schimbat totul pentru mine. Viața mi s-a întors la 180 de grade. Mi-a fost afectată atât viața personală, cât și cea profesională. Mi-era greu să mai funcționez. Aveam 22 de ani, eram un copil distrus din punct de vedere mental, dar trebuia să continui să funcționez și să fac față presiunii enorme din acest sport.

În ultimii ani am trecut printr-un carusel incredibil din punct de vedere mental. Nu cred că mulți au experimentat asta. A fost foarte dificil, dar ce mi s-a întâmplat m-a ajutat să mă maturizez. Din fericire, am o soție extraordinară și o familie care m-a susținut și m-a ajutat să mă ridic", spunea Arad.

  • Fotbalistul este căsătorit cu Shani Arad. Cei doi formează un cuplu din 2017 și au împreună o fetiță

A devenit închizător în Kazahstan

La Kairat a avut loc și reprofilarea lui Arad. Din stoper, israelianul a ajuns să fie aproape exclusiv la închidere.

"A fost un vis al familiei mele să mă vadă jucând la mijloc. Acum aș putea spune că aș fi progresat mai repede dacă aș fi jucat mai de devreme pe această poziție. Totuși, poate nu ajungeam la un nivel atât de bun ca fundaș. Această schimbare de la Kairat mi-a făcut bine.

În Kazahstan nu am avut parte de la fel de multă presiune din partea presei ca în Israel, așa că am avut timpul necesar pentru a mă obișnui cu noul post din teren. 

La început, mi se părea total diferită noua poziție. Ca închizător ai mereu parte de acțiune, te miști, te implici. Ca fundaș, mai ales la Maccabi Haifa, nu prea apăream. Pe noua poziție apar adesea și în careul adversar", explica Arad, în noiembrie 2025, pentru Sport1.

Arad, gol contra lui Inter în Champions League la ultima apariție pentru Kairat

Ofri Arad vine după cel mai bun an din carieră. Alături de Kairat a câștigat titlul în Kazahstan și s-a calificat în faza principală din Champions League, după ce a eliminat Celtic, în play-off, la loviturile de departajare.

Deși marea surpriză a Ligii Campionilor a strâns doar un punct în primele șase meciuri, Arad a rămas cu o amintire specială: gol pe Giuseppe Meazza contra lui Inter, într-un meci câștigat la limită de echipa lui Cristi Chivu, 2-1.

Pentru Arad a fost și ultimul meci jucat la Kairat. Căpitanul campioanei din Kazahstan a suferit o accidentare la Milano, în duelul de pe 5 noiembrie, și a ratat ultimele partide ale anului. Ulterior, clubul a anunțat despărțirea ca urmare a expirării contractului.

De-a lungul carierei, Ofri Arad a avut ocazia de a întâlni atacanți de talie mondială, precum Cristiano Ronaldo, Lionel Messi sau Neymar. Israelianul nu are însă cele mai plăcute amintiri de la aceste dueluri.

  • Portugalia - Israel 4-0 (amical, iunie 2021)
  • Paris Saint-Germain - Maccabi Haifa 7-2 (Champions League, octombrie 2022)
