Cristi Chivu vine după trei victorii clare în grupele competiției: 2-0 cu Ajax, 3-0 cu Slavia Praga și 4-0 cu Union Saint-Gilloise. Inter este în formă și se află pe locul doi în Serie A, la un punct de Napoli.

Legendarul Maicon a văzut ce face Cristi Chivu la Inter și a dat verdictul

Înaintea meciului, legenda „nerazzurrilor” Maicon a vorbit despre Chivu. Fostul fundaș brazilian a lăudat stilul și autoritatea românului în vestiar.

„Chivu este un antrenor foarte bun și face lucruri mari. Știe ce înseamnă să porți tricoul lui Inter. Când am venit aici, el mi-a arătat ce înseamnă clubul”, a spus fostul fundaș, potrivit internews24.com.

Maicon a vorbit și despre Lautaro Martinez, golgheterul echipei: „Lautaro nu are de ce să fie criticat. În meciurile mari este mereu prezent. Este jucătorul care trage echipa după el.”

Fostul fundaș a remarcat și modul în care Chivu folosește lotul: „Chivu procedează corect. Sezonul e lung, e normal să mai odihnești un jucător sau altul. Trebuie echilibru.”

Despre adversar, Maicon nu a minimalizat pericolul: „Kairat nu vine doar să participe. Inter trebuie să fie atentă și să respecte competiția.”

Inter joacă astăzi pe San Siro cu Kairat Almaty, de la ora 22:00, în etapa a 4-a din Liga Campionilor. Sport.ro transmite meciul în format LIVE TEXT.

