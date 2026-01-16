Ofri Arad (27 de ani), mijlocașul israelian care a jucat ultima oară la Kairat Almaty, a bătut palma cu FCSB și este așteptat săptămâna viitoare pentru a efectua vizita medicală și a semna cu campioana României.



Mihai Stoica: "Ofri Arad va face săptămâna viitoare vizita medicală"

Inițial, Gigi Becali anunța că Ofri Arad ar fi trebuit să efectueze încă de astăzi vizita medicală, însă Mihai Stoica a explicat că oficializarea mutării se va amâna cu câteva zile.



"Ofri Arad nu a ajuns. Urmează să ajungă în zilele următoare în țară. Va face vizita medicală săptămâna viitoare", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



Arad este așteptat să semneze un contract până în iunie 2028 cu FCSB, cu un salariu lunar de 20.000 de euro, conform anunțului făcut de Gigi Becali.

”Cu el e rezolvată treaba. Am trimis și noi, am trimis niște corecturi cu care am fost de acord și gata. Cu asta, basta, la revedere. Eu cred că am făcut cele mai bune transferuri cu Andre Duarte și băiatul ăsta israelian.



Eu cred că noi ne-am întărit cel mai bine, cu fundașul central și mijlocașul. 20.000 pe lună (n.r. pentru Ofri Arad). Cu totul, a costat, cam 900.000 pentru doi ani și jumătate”, declara recent Gigi Becali.