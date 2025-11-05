GALERIE FOTO Controverse mari în Inter - Kairat Almaty! Verdictul specialistului după ce arbitrul a anulat penalty-ul dat pentru echipa lui Chivu

Controverse mari în Inter - Kairat Almaty! Verdictul specialistului după ce arbitrul a anulat penalty-ul dat pentru echipa lui Chivu Liga Campionilor
Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, se duelează cu Kairat Almaty în faza principală Champions League.

cristi chivuInterKairat AlmatyChampions League
Încă din primele minute ale jocului, s-a petrecut o fază controversată.

Fază controversată în Inter – Kairat Almaty

În minutul 19, Yan Bisseck a reușit o incursiune în careul celor de la Kairat Almaty, dar a fost încurcat de mijlocașul defensiv al formației din Kazahstan, israelianul Ofri Arad.

Inițial, centralul portughez Luis Godinho a arătat spre punctul cu var, dar arbitrul a fost chemat să revadă faza la monitorul VAR. După ce a revăzut faza, Godinho a anulat lovitura de la 11 metri, lucru ce i-a revoltat pe nerazzurri, care au protestat în fața arbitrului. Chiar și Cristi Chivu a cerut explicații la marginea terenului. 

Specialistul în arbitraj de la Calcio Mercato, Maurizio Russo, susține că VAR-ul nu ar fi trebuit să intervină, deoarece nu a existat o eroare ”clară și evidentă”.

