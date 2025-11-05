MM Stoica a intervenit după ce Gigi Becali a făcut praf un jucător de la FCSB: ”Cum să faci așa ceva?”

În minutul 19, Yan Bisseck a reușit o incursiune în careul celor de la Kairat Almaty, dar a fost încurcat de mijlocașul defensiv al formației din Kazahstan, israelianul Ofri Arad.

Inițial, centralul portughez Luis Godinho a arătat spre punctul cu var, dar arbitrul a fost chemat să revadă faza la monitorul VAR. După ce a revăzut faza, Godinho a anulat lovitura de la 11 metri, lucru ce i-a revoltat pe nerazzurri, care au protestat în fața arbitrului. Chiar și Cristi Chivu a cerut explicații la marginea terenului.

Specialistul în arbitraj de la Calcio Mercato, Maurizio Russo, susține că VAR-ul nu ar fi trebuit să intervină, deoarece nu a existat o eroare ”clară și evidentă”.

