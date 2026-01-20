Israelianul care îl va înlocui pe Adrian Șut în garnitura principală a roș-albaștrilor a semnat un contract valabil pe următoarele două sezoane și jumătate, perioadă în care va încasa lunar un salariu de 20.000 de euro, conform celor spuse chiar de finanțatorul de la FCSB, Gigi Becali.

Israelienii au dezvăluit motivul pentru care Ofri Arad a semnat cu FCSB

Ofri Arad a semnat cu campioana României liber de contract de la Kairat Almaty, după ce a făcut performanță cu echipa din Kazakhstan, alături de care s-a calificat în faza principală Champions League.

Alături de FCSB, mijlocașul defensiv va juca în Europa League, însă presa din Israel spune că alegerea de a semna cu echipa patronată de Gigi Becali nu are nicio legătură cu performanța.

”Motivul principal pentru care Arad nu se întoarce în Israel ține de chestiuni fiscale. Potrivit legii, dacă nu ai petrecut patru ani compleți în străinătate, autoritatea fiscală poate susține că nu ți-ai întrerupt rezidența și că ești în continuare obligat la impozitare și la raportarea veniturilor tale din afara Israelului. Arad se află în străinătate de mai puțin de trei ani, astfel că, dacă s-ar întoarce în Israel, ar fi obligat la o plată semnificativă”, au scris israelienii de la Sport5.co.il.

De altfel, un apropiat al fotbalistului a explicat cu ce sumă ar rămâne Ofri Arad dacă ar încasa la o echipă din campionatul israelian aceeași sumă pe care o câștigă la FCSB: ”Nu putea juca la nicio echipă din Israel, totul a fost doar de PR. Dacă ar fi semnat ofertele pe care le avea din Israel, practic ar fi jucat pe gratis. Dacă o echipă din țară i-ar fi oferit 400 de mii de euro pe sezon, salariul pe care îl câștigă la FCSB, din asta i-ar fi rămas mai puțin de 100 de mii. Este absurd”, a spus acesta conform sursei citate anterior.

