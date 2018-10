ASTRA 0-3 CRAIOVA | Multescu, daramat dupa dezastrul cu Craiova! Astra, aproape sa rateze play-off-ul. Ce spune de Alibec

Gigi Multescu e trist dupa 0-3 cu Astra. Are probleme mari de lot si l-a pierdut si pe Alibec pentru derby-ul cu FCSB, din etapa urmatoare.

Multescu recunoaste ca Alibec putea sa primeasca rosu pentru faultul facut in minutul 1 asupra lui Kelic, insa ii reproseaza lui Tudor si un penalty neacordat pentru fosta campioana din Giurgiu.

"E un moment greu, o perioada grea. Suntem descoperiti la mijlocul terenului, avem ori jucatori accidentati, ori suspendati, ori nu mai sunt. Am jucat cu improvizatii acolo ca sa blocam zona centrala, de acolo de unde intra intre linii si Mitrita, si varful. Am avut un plus in prima repriza, si un penalty, zic eu. Am facut greseli multe, unele care n-au fost parca de Liga 1. In repriza a doua au avut spatii, ne-au prins pe contraatac. Am fost taxati de jucatori cu viteza. Tremuram si pentru play-off, bineinteles.

Echipele sunt foarte apropiate una de alta. Situatia e foarte complicata. Alibec nu e deloc nervos. La faza din minutul 1 a calculat gresit si n-a mai ajuns la minge. Putea sa-i dea si rosu, sunt de acord. In prima repriza meritam un gol, meritam si penalty... A fost diferenta de forta de joc, pana la urma. Alibec ne va lipsi foarte mult, poate sa rezolve multe probleme pentru noi. Incercam sa-l inlocuim, normal", a spus Multescu la Digisport.