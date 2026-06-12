Zile numărate pentru Mirel Rădoi la Gaziantep? Cine îi poate lua locul pe bancă

Zile numărate pentru Mirel Rădoi la Gaziantep? Cine îi poate lua locul pe bancă Fotbal extern
SPORT.RO
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Aventura lui Mirel Rădoi în Turcia s-ar putea încheia prematur, după un final de sezon cu patru înfrângeri pe banca lui Gaziantep.

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GaziantepPierre WeboMirel Radoi
Din articol

Tehnicianul român în vârstă de 45 de ani a preluat echipa pe finalul stagiunii, însă nu a reușit să obțină niciun punct. Gaziantep a cedat rând pe rând în duelurile cu Eyupspor (0-3), Beșiktaș (0-2), Goztepe (1-2) și Bașakșehir (1-2), terminând campionatul pe poziția a 12-a. Până în prezent, conducerea clubului nu a oferit o poziție oficială cu privire la viitorul antrenorului, dar discuțiile interne continuă, urmând să fie emis un comunicat.

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Mirel Rădoi. Sursă Foto: Gaziantep Online
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Un fost atacant camerunez pe lista scurtă

Potrivit presei din Turcia, șefii de la Gaziantep sunt interesați de Pierre Webo.

Fostul atacant, în vârstă de 44 de ani, activează momentan ca antrenor secund la formația USL Dunkerque. Turcii susțin că Webo dorește să înceapă o carieră ca principal, având deja propriul staff tehnic format. Deși se află și în atenția clubului Fenerbahce, camerunezul este dispus să refuze ofertele dacă acestea îl vizează doar pentru postul de secund. De-a lungul timpului, Pierre Webo a mai acumulat experiență ca asistent pe băncile echipelor Istanbul Bașakșehir, Ankaragucu și Antalyaspor.

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