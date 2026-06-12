Decizie crucială la Universitatea Craiova! Sorin Cârțu a numit „cel mai bun transfer” din Bănie

Universitatea Craiova se pregătește pentru o stagiune în care își va apăra trofeul intern și va ataca parcursul european, iar conducerea bifează deja primele reușite. Înainte de a aduce nume noi sub comanda antrenorului Filipe Coelho, oltenii l-au convins pe Adrian Rus (30 de ani) să își prelungească angajamentul.

Fundașul central, prezent și la prima acțiune a naționalei sub comanda lui Gică Hagi, a reprezentat o prioritate absolută pentru club. Președintele onorific din Bănie a subliniat că nicio altă mutare nu egalează importanța păstrării stâlpului din apărare.

„Se vor face şi transferuri. Până plecăm în pregătire s-ar putea să fie transferuri, dar prelungirea lui Rus e cel mai bun transfer”, a spus Sorin Cârțu, potrivit PrimaSport.