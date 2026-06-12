Decizie crucială la Universitatea Craiova! Sorin Cârțu a numit „cel mai bun transfer” din Bănie

Decizie crucială la Universitatea Craiova! Sorin Cârțu a numit „cel mai bun transfer” din Bănie Superliga
SPORT.RO
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Campioana din Superliga și-a asigurat un om de bază pentru noul sezon. Sorin Cârțu consideră că a fost cea mai inspirată mișcare.

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Adrian Rusfilipe coelhoSorin Cartu
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Universitatea Craiova se pregătește pentru o stagiune în care își va apăra trofeul intern și va ataca parcursul european, iar conducerea bifează deja primele reușite. Înainte de a aduce nume noi sub comanda antrenorului Filipe Coelho, oltenii l-au convins pe Adrian Rus (30 de ani) să își prelungească angajamentul.

Fundașul central, prezent și la prima acțiune a naționalei sub comanda lui Gică Hagi, a reprezentat o prioritate absolută pentru club. Președintele onorific din Bănie a subliniat că nicio altă mutare nu egalează importanța păstrării stâlpului din apărare.

„Se vor face şi transferuri. Până plecăm în pregătire s-ar putea să fie transferuri, dar prelungirea lui Rus e cel mai bun transfer”, a spus Sorin Cârțu, potrivit PrimaSport.

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Adrian Rus, la Universitatea Craiova / Foto Sport Pictures
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Final fericit pentru fanii olteni

Discuțiile dintre club și jucător s-au întins pe o perioadă mai lungă, generând o stare de incertitudine. Totuși, după 34 de partide jucate și 4 goluri marcate în stagiunea precedentă, apărătorul a ales să continue alături de alb-albaștri.

„Ce calitate a arătat! Este pe spiritul Craiovei. A fost multă tensiune în jurul acestui transfer, că nu se făcea şi toată lumea aştepta mişcarea asta”, a transmis oficialul craiovean.

Deși echipa se bazează pe un nucleu solid, despărțirea de Vasile Mogoș lasă un loc vacant pe care conducerea trebuie să-l acopere curând. „A plecat Mogoş şi trebuie înlocuit, dar în rest echipa este tot ce-şi doresc un antrenor şi un club”, a mai adăugat Cârțu.

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