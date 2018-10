OBLIGAT sa rupa plasele! Alibec e pus intr-o situatie UNICA la Astra! Niculae vrea sa-i injumatateasca salariul. Ce mesaj i-a transmis

Denis Alibec s-a accidentat chiar dupa ce parea sa fi revenit la cea mai buna forma.

Dupa ce a facut un meci foarte bun contra lui Dinamo, in Stefan cel Mare, Alibec a stralucit si contra lui Gaz Metan, in partida urmatoare. N-a incheiat jocul in teren. S-a accidentat cu un sfert de ora inainte de final si a fost inlocuit. Alibec a facut ruptura, insa accidentarea n-a fost foarte grava. Tinut in afara lotului la infrangerile cu Viitorul (1-0) si CFR Cluj (1-2), atacantul poate juca din primul minut sambata, contra Sibiului.

Are toate motivele sa-si doreasca sa marcheze cat mai mult pana la finalul anului. Niculae i-a transmis ca-i va injumatati salariul in iarna, in cazul in care nu va reusi sa-l vanda.

Fanatik scrie ca cei doi au avut o discutie, iar concluzia a fost clara. Patronul sustine ca nu-i poate suporta salariul din prezent, 20 000 de euro pe luna, mai ales daca nu va simti ca echipa sa poate conta in lupta pentru campionat.