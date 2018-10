ASTRA - CSU CRAIOVA 0-3 | Mitrita, omul meciului la Giurgiu! "Tot ce fac pe teren e pentru domnul Balaci"

Craiova a castigat cu scorul de 3-0 in deplasarea de la Giurgiu cu Astra.

Alexandru Mitrita a deschis scorul in meciul castigat de CS U Craiova cu Astra Giurgiu si dedica victoria marelui Ilie Balaci.

"Vreau sa dedic victoria marelui Ilie Balaci"



"Daca nu castigam in seara asta degeaba o faceam impotrtiva Stelei. E bine ca am castigat acest meci. Cele intamplate ne-au dat multa putere si multa incredere. Vreau sa dedic victoria marelui Ilie Balaci. A fost o saptamana foarte grea pentru mine si in continuare va fi o perioada grea pentru mine. Tot ce fac pe teren vreau sa fac pentru domnul Balaci", a spus Mitrita dupa meciul castigat cu Astra Giurgiu.

Mitrita a ajuns la 9 goluri in acest sezon si este unul dintre pretendentii la titlul de golgheter al primei ligi. Fostul fotbalist din Serie A spune ca il ajuta foarte mult fotbalistii precum Baluta, iar acum Koljic care a inscris de 7 ori in 7 partide la Craiova.

"Ma simt increzator, pentru un mijlocas lateral sa ai 9 goluri nu este usor. Vreau sa-mi vad de treaba mea si vin si golurile cu atitudine si meciuri foarte bune.Trebuie sa luam fiecare meci in parte. Am facut un meci exceptional, am avut atitudine, agresivitate. Meritam victoria de astazi. Cu Baluta ma simteam foarte bine, acum Koljic protejeaza foarte bine. Ma bucur pentru el ca marcheaza foarte mult", a spus Baluta pentru DIgi Sport.