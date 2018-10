Alibec, OUT cu FCSB! Moment INCREDIBIL in primul minut la Astra - Craiova! Ce a facut Denis

Denis Alibec a inceput rau derby-ul cu CSU Craiova.

Atacantul a luat galben dupa mai putin de 30 de secunde. Alibec a ridicat piciorul periculos, in directia fetei lui Kelic, iar arbitrul Alexandru Tudor i-a dat cartonas galben. Kelic a avut nevoie de mai multe minute de ingrijiri medicale, insa a putut sa se ridice si sa iasa pe picioarele lui in afara terenului in cele din urma.



Galbenul incasat de Alibec in aceasta seara ii aduce fotbalistului suspendarea pentru derby-ul cu FCSB, din etapa urmatoare!