ACUM: Astra Giurgiu 0-1 CS U Craiova este derby-ul etapei in Liga 1! GOOOOLLL! Mitrita deschide scorul si ii dedica golul lui Ilie Balaci

ACUM: ASTRA GIURGIU 0-1 CS U CRAIOVA



Fazele meciului:



Min 39 - GOL CRAIOVA! Mitrita inscrie din interiorul careului dupa o centrare venita din partea lui Mihaila. Alexandru Mitrita a dedicat golul lui Ilie Balaci ducand mana spre tatuajul de pe gat.

Min 34 - SCHIMBARE CS U CRAIOVA - Kelic a fost inlocuit de Tiago Ferreira

Min 22 - Alibec a trimis periculos spre poarta oaspetilor din afara careului, dar Pigliacelli a prins fara emotii.

Min 16 - Llullaku trimite pe langa poarta din interiorul careului dupa o centrare din partea lui Begue.

Min 1 - Meciul incepe cu un fault dur al lui Denis Alibec. Atacantul formatiei din Giurgiu l-a lovit cu piciorul in fata pe Kelic. Alibec a primit cartonas galben si va absenta la meciul dintre FCSB si Astra din etapa viitoare. Detalii AICI

Echipele de start:

ASTRA GIURGIU



Lazar - Erico - Bejan - Cestor - Butean - Biceanu - Koukou - Radunovic - Begue - Alibec - Llullaku

Rezerve: Santos - Zoua - Vasile Gheorghe - Trusescu - Belu - Bahamboula - Rosu



CS U CRAIOVA

Pigliacelli - Martic - Donkor - Kelic - Bancu - Mateiu - Cicaldau - Barbut - Mihaila - Mitrita - Koljic

Rezerve: Popescu - Rocha - Tiago - Briceag - Fedele - Meza Colli - Baicu

Astra Giurgiu este pe locul 3 in campionat si primeste vizita celor de la CS U Craiova. Giurgiuvenii au castigat in ultima etapa pe terenul celor de la Hermannstadt. In ultima partida pe teren propriu, Astra a pierdut acasa cu CFR Cluj scor 2-1.

Craiovenii sunt in forma dupa victoria din derby-ul cu FCSB scor 2-1 si printr-o victorie la Giurgiu pot reintra in lupta pentru titlu. Momentan CS U Craiova este pe locul 5 in Liga 1 cu 19 puncte. La oaspeti revine Cicaldau dupa ce a fost eliminat in meciul cu Hermannstadt si a lipsit in partida cu FCSB de pe teren propriu.