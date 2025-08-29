Așa va arăta primul „11” al FCSB-ului cu CFR! Anunțul făcut de Gigi Becali

Partida CFR Cluj - FCSB, din etapa a opta din Superliga, va avea loc duminică, de la ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Gigi Becali a oferit primul „11” pentru duelul cu CFR Cluj
Gigi Becali a dezvăluit cum va arăta echipa de start a „roș-albaștrilor” pentru meciul din Gruia cu CFR Cluj.
Patronul campioanei României e de părere că o victorie pe terenul ardelenilor ar face-o pe FCSB să își revină din criza de rezultate din campionat.
Becali a dezvăluit că Darius Olaru nu va fi prezent în primul „11” încă din primul minut, dar căpitanul FCSB-ului va intra la pauză.
„O să jucăm cu două cerculețe și un cerc (n.r. – râde). Fără triunghi! Dacă câștig meciul ăsta, mă duc ghiulea. E groasă, dar dacă mai pierd și meciul ăsta e și mai groasă. O să fie doi închizători și cu Tănase, cerc.
Olaru o să intre repriza a doua. Unul o repriză, celălalt o repriză. Exact aceeași echipă plus Cisotti și cu Toma, în locul lui Miculescu!”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.
Echipa probabilă a FCSB-ului pentru meciul cu CFR Cluj: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Lixandru, Șut – Toma, Cisotti, Tănase – Bîrligea.
Aflată pe locul 13 în Superliga, formația bucureșteană are mare nevoie de victorie pentru că a ajuns la 14 puncte distanță de liderul U. Craiova după doar șapte etape.