Așa va arăta primul „11” al FCSB-ului cu CFR! Anunțul făcut de Gigi Becali

Așa va arăta primul „11" al FCSB-ului cu CFR! Anunțul făcut de Gigi Becali
Gigi Becali a oferit echipa de start a FCSB-ului pentru duelul cu CFR Cluj din Superliga.

Partida CFR Cluj - FCSB, din etapa a opta din Superliga, va avea loc duminică, de la ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Gigi Becali a oferit primul „11” pentru duelul cu CFR Cluj

Gigi Becali a dezvăluit cum va arăta echipa de start a „roș-albaștrilor” pentru meciul din Gruia cu CFR Cluj.

Patronul campioanei României e de părere că o victorie pe terenul ardelenilor ar face-o pe FCSB să își revină din criza de rezultate din campionat.

Becali a dezvăluit că Darius Olaru nu va fi prezent în primul „11” încă din primul minut, dar căpitanul FCSB-ului va intra la pauză.

„O să jucăm cu două cerculețe și un cerc (n.r. – râde). Fără triunghi! Dacă câștig meciul ăsta, mă duc ghiulea. E groasă, dar dacă mai pierd și meciul ăsta e și mai groasă. O să fie doi închizători și cu Tănase, cerc. 

Olaru o să intre repriza a doua. Unul o repriză, celălalt o repriză. Exact aceeași echipă plus Cisotti și cu Toma, în locul lui Miculescu!”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

Echipa probabilă a FCSB-ului pentru meciul cu CFR Cluj: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Lixandru, Șut – Toma, Cisotti, Tănase – Bîrligea.

Aflată pe locul 13 în Superliga, formația bucureșteană are mare nevoie de victorie pentru că a ajuns la 14 puncte distanță de liderul U. Craiova după doar șapte etape.

