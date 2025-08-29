Așa va arăta primul „11” al FCSB-ului cu CFR! Anunțul făcut de Gigi Becali

Partida CFR Cluj - FCSB, din etapa a opta din Superliga, va avea loc duminică, de la ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.



Gigi Becali a oferit primul „11” pentru duelul cu CFR Cluj



Gigi Becali a dezvăluit cum va arăta echipa de start a „roș-albaștrilor” pentru meciul din Gruia cu CFR Cluj.

Patronul campioanei României e de părere că o victorie pe terenul ardelenilor ar face-o pe FCSB să își revină din criza de rezultate din campionat.

Becali a dezvăluit că Darius Olaru nu va fi prezent în primul „11” încă din primul minut, dar căpitanul FCSB-ului va intra la pauză.